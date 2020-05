Maurizio Costanzo svela un retroscena su Maria De Filippi: “Credo che non lo sappia nemmeno”

Maurizio Costanzo e le sue trasmissioni in Rai e Mediaset

Nonostante i suoi quasi 82 anni, Maurizio Costanzo non conosce la parola riposo. Infatti come la moglie Maria De Filippi, anche lui è alla guida di numerosi programmi televisivi. Il giornalista romano, però, passa tranquillamente dalla Rai a Mediaset senza avere un’esclusiva. Al momento il professionista è impegnato ogni sabato su Rai Due con Rai-Storie di un’italiana.

Mentre la prossima settimana tornerà in terza serata sul primo canale della tv pubblica con S’è Fatta Notte. Ma non è finita qui, infatti da giovedì 21 maggio 2020 in seconda serata su Canale 5 tornerà con L’intervista. Intervistato dal magazine Nuovo Tv, Costanzo ha fatto capire che la moglie non si intromette mai sulle sue trasmissioni. “Non pigliamo mai di lavoro. Non so nemmeno se sa che faccio questo in Rai”, ha precisato l’artista capitolino riferendosi al format della seconda rete.

Il giornalista romano ammette di non aver paura del Coronavirus

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, prima di parlare della televisione italiana e dei suoi impegni, Maurizio Costanzo ha ricordato ai lettori di aver trascorso oltre due mesi di isolamento domiciliare causa emergenza sanitaria per il Covid-19. Il giornalista ha detto di aver lavorato tutto il tempo in ufficio che si trova a pochi passi dal suo appartamento ai Parioli, a Roma.

Ovviamente il professionista ha preso tutte le precauzioni del case ed è stato attento. Poi ha riferito di non aver mai avuto paura di questo virus perché insieme a Maria De Filippi hanno adottato le giuste regole di igiene, quindi lavarsi spesso le mani, indossare la mascherina protettiva, ecc. “Lei è più esigente di me. sul Lavoro ad Amici vede un sacco di gente, quindi è sempre stata molto cauta in questa fase”, ha detto Costanzo riferendosi alla conduttrice di Uomini e Donne.

Maurizio Costanzo e la frecciata ai programmi di cucina

Nel corso della lunga intervista per il magazine Nuovo Tv, Maurizio Costanzo ha fatto un’attenta analisi sulla televisione degli ultimi anni. Il giornalista ha ribadito che ormai non ci sono più le nuove Raffaella Carrà, Mina o produttori come un tempo. Purtroppo mancano questi talenti che hanno fatto grande la televisione italiana.

Poi il marito di Maria De Filippi ha lanciato una frecciatina velenosa ai format culinari: “Che ci vuole a fare un programma del genere? Ci metti Vissani, Cannavacciuolo e la Isoardi e lo hai fatto, ma sono tutti uguali”.