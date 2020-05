Silvia Toffanin vuota il sacco facendo una confessione intima: “Mi lascio andare quando…”

Silvia Toffanin si confessa al magazine TvMia

Sono quasi 15 anni che Silvia Toffanin è alla guida di Verissimo, lo storico rotocalco di cronaca rosa di Canale 5. La conduttrice è una donna molto delicata e con un grande pudore, pregi molto apprezzati dai telespettatori che ogni sabato pomeriggio aspettano la nuova puntata. Nonostante sia molto riservata e timida, di recente la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha fatto delle rivelazioni molto intime che riguardano il suo lavoro a Mediaset.

Purtroppo dal mese di marzo non va più in onda con gli appuntamenti inediti, bensì con delle repliche riscuotendo ugualmente un grande successo. Intervistata dal periodico TvMia, la professionista vicentina ha parlato del suo rapporto con gli ospiti di Verissimo e di quanto in certe situazioni lei riesca a stravolgere il suo carattere.

La confessione intima sul suo carattere

Chi segue Verissimo sa perfettamente che la padrona di casa Silvia Toffanin è una persona molto delicata con tutti gli ospiti che si siedono di fronte a lei. Di recente la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha svelato alcuni aspetti del suo carattere che nessuno conosceva.

Intervistata dal magazine TvMia, la professionista Mediaset ha detto: “Io, che sono sempre stata un tipo un po’ timido, davanti ai miei ospiti mi lascio andare“. Con tali affermazioni l donna ha fatto intendere che alla guida del suo programma il suo carattere può subire dei cambiamenti e spesso diventa più estroversa e spigliata.

Silvia Toffanin considera Verissimo la sua seconda casa

Parlando di Verissimo cui è alla guida da quasi 15 anni, Silvia Toffanin intervistata dal periodico TvMia, descrive tale programma come la sua seconda casa: “In quello studio mi sento bene, a mio agio”. La professionista vicentina che da tre mesi non si sposta dalla sua villa in Liguria xon i due figli, in questi anni è stata molto brava. Infatti è stata in grado di ottenere la fiducia e l’apprezzamento di un gran numero di fan che sperano di poter rivedere presto i nuovi appuntamenti del programma del sabato pomeriggio di Canale 5.

Ormai l’estate è alle porte, quindi sicuramente ripartiranno il prossimo autunno. Nel frattempo, ancora per qualche settimana i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo di vedere Le Storie di Verissimo che contengono le interviste più belle delle ultime edizioni.