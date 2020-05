“Barbara D’Urso è in televisione grazie a me”: Tiberio Timperi svela un retroscena inatteso

Tiberio Timperi ha scoperto Barbara D’Urso

In questi anni sono state tantissime le conduttrici che hanno affiancato Tiberio Timperi alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia. E se attualmente c’è Monica Setta, precedentemente il professionista romano ha avuto modo di lavorare con Roberta Capua, Adriana Volpe, Francesca Fialdini ma anche con una colonna portante di Mediaset. Di chi stiamo parlando?

Ebbene sì, si tratta di Barbara D’Urso che ha presentato con lui l’ottava edizione di Uno Mattina in Famiglia, a cavallo tra il 1996 e 1997. In una recente intervista al periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Timperi ha fatto una confessione molto divertente su Carmelita: “Come direbbe Pippo Baudo ‘Barbara d’Urso l’ho inventata io!’”. Ricordiamo che l’anno passato i due si sono sfidati con Pomeriggio Cinque e La vita in diretta.

Gli ascolti al top di Uno Mattina in Famiglia

Una stagione da incorniciare quelle che sta arrivando al termine per Uno Mattina in Famiglia. Intervistato dal periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Tiberio Timperi non ha di certo nascosto la sua grande soddisfazione per i risultati ottenuti. Parlando di ascolti, il professionista capitolino ha detto: “Diciamo che questa edizione è andata bene e mi sono ritrovato con il pubblico dopo la pausa dello scorso anno”.

In questa edizione ha una partner molto brava e professionale, ovvero Monica Setta. Parlando di quest’ultima, Tiberio ha ammesso che non la conosceva tranne a qualche ospitata in altre trasmissioni televisive. “Lei è una grande professionista. Quando parli la stessa lingua è più facile lavorare insieme”, ha ammesso l’uomo. In passato, invece, per diversi anni ha avuto al suo fianco Roberta Capua con cui ha ancora un bel rapporto d’amicizia.

Tiberio Timperi sbarca a Uno Mattina? Il rumor

Stando a delle indiscrezioni che circolano in rete, Tiberio Timperi potrebbe ancora una volta cambiare programma. Dopo aver lasciato la vita in diretta, ora potrebbe dire addio a Uno Mattina in Famiglia per passare a Uno Mattina, il contenitore che va in onda dal lunedì al venerdì dale 06:45.

Il professionista romano, quindi, potrebbe lasciare il week-end per iniziare un’avventura settimanale. Parlando col giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, il collega della Setta ha detto: “Può succedere. L’imperativo è lavorare. Non mi dispiacerebbe fare un quiz o uno spettacolo di intrattenimento leggero”.