“In Rai entrano molti imbecilli…”: Giancarlo Magalli, lo sfogo velenoso a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli e la battuta velenosa a I Fatti Vostri

Nelle ultime ore Giancarlo Magalli è tornato a far parlare di sé. Stavolta non c’entra nulla la sua rivale Adriana Volpe ma una battuta molto velenosa durante la lettura dell’oroscopo da parte di Paolo Fox. Con molta probabilità era una giornata no oppure aveva la luna storta, resta il fatto che il professionista Rai ha spiazzato tutti.

Il noto astrologo è tornato solo da pochi giorni a svolgere il suo lavoro sul piccolo schermo e rendere note le previsioni giornaliere dopo uno stop obbligatorio causa emergenza sanitaria per il Covid-19. proprio durante la lettura dei segni, il padrone di case ha fatto la seguente uscita: “Ma guardi, in Rai entrano certi imbecilli. No, dico, entrano molte persone”.

Roberta Morise bacchetta Giancarlo Magalli in diretta

Ma a chi si stava riferendo? Ricordiamo che non è la prima volta che Giancarlo Magalli se ne esce con delle frecciate velenose durante la messa in onda dei suoi programmi. Una su tutte è avvenuta circa tre anni fa con Adriana Volpe, co-conduttrice storica de I Fatti Vostri. Un botta e risposta in diretta che scatenò un vero polverone mediatico e il conseguente taglio dell’ex gieffina dalla tv di Stato.

Nella giornata di martedì 19 maggio 2020, nella trasmissione di Rai Due Magalli ha detto che tanti imbecilli entrano nella televisione pubblica. A quel punto il regista Michele Guardì è intervenuto per evitare altre tensioni in studio: “Si sta riferendo al Comitato?”. Mentre ad inizio puntata il professionista romano ha presentato Roberta Morise, sua compagna di viaggio con un aggettivo e lei ha prontamente replicato così: “Questo non si dice”.

Michele Guardì chiede spiegazioni al conduttore romano

Ma a chi si stava riferendo Giancarlo Magalli quando ha detto che in Rai entrano molti imbecilli? Per caso all’astrologo Paolo Fox che stava leggendo l’oroscopo? Ricordiamo che negli ultimi mesi quest’ultimi sono stati criticati aspramente accusandoli di dire solo sciocchezze.

In tanti avevano previsto un 2020 pieno di soldi e tanta salute mentre il risultato lo conosciamo tutti. Il regista Michele Guardì ha chiesto al conduttore Rai se per caso l’avesse col Comitato. A quel punto il diretto interessato ha replicato in questo modo: “No no, il Comitato non entra, vive qua”. Il mistero si infittisce sempre di più.