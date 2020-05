Uomini e Donne, ex cavaliere contro Gemma Galgani: “Sta prendendo in giro”, il pensiero della De Filippi

In una recente intervista con il settimanale Nuovo TV, un ex cavaliere di Uomini e Donne ha tuonato contro Gemma Galgani. La persona in questione è Giorgio Manetti, famoso ex della dama bianca.

Il protagonista è già intervenuto precedentemente per commentare il ruolo della donna all’interno del programma. Stavolta, però, si è espresso in merito alla conoscenza tra la torinese e il giovanissimo Sirius. Il Gabbiano è stato davvero molto spietato.

Le accuse di Giorgio Manetti

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha sbottato contro Gemma Galgani accusandola di essere lì solo per prendere in giro il pubblico. A suo avviso, infatti, è impossibile che una persona non sia in grado di trovare uno straccio di uomo in 10 anni. Inoltre, se continua di questo passo, potrebbe restare all’interno della trasmissione per altri 10 anni. Il cavaliere, però, ha avuto da dire anche contro i corteggiatori che scendono dalle scale per corteggiarla.

Nel caso specifico, il suo sfogo è andato verso Sirius, il giovanissimo corteggiatore 26enne che ha detto di avere occhi solo per la dama. A suo avviso, infatti, lui non sarebbe altro che un individuo interessato al successo e alla popolarità. Dopo tutti questi anni, ormai, la Galgani è divenuta un personaggio famoso, pertanto, chiunque si avvicini a lei lo fa per vivere di luce riflessa. Il Gabbiano, però, ha aggiunto anche un’altra piccola frecciatina.

Il commento della De Filippi su Gemma Galgani

In particolar modo, ha detto che lui è stato l’unico a non sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Quando le cose tra l’ex cavaliere e Gemma Galgani non sono andate bene, lui decise di abbandonare definitivamente la trasmissione dedicandosi a tutt’altro. Ad ogni modo, in questa circostanza, il pensiero di Giorgio pare sia condiviso dalla maggior parte dei telespettatori.

Molti ex volti del talk show hanno accusato Gemma di aver davvero esagerato stavolta, ma non è tutto. Molte accuse sono andate anche contro il programma e Maria De Filippi. Anche i fan più affezionati non sono riusciti a non criticare il fatto che la conduttrice stia concedendo la messa in onda di questa situazione surreale. Nel corso della precedente puntata di Uomini e Donne, la padrona di casa ha, per la prima volta, espresso la sua opinione in merito a questa storia. Queen Mary ha detto che in effetti la conoscenza tra due persone così lontane anagraficamente risulti un po’ strana.