Giulia De Lellis ha fatto il test per il Coronavirus: “Spero di averlo già avuto…” (FOTO)

Un po’ di ore fa Giulia De Lellis ha annunciato su Instagram aver fatto uno dei test per scoprire se ha avuto o meno il Coronavirus. La fanciulla ha parlato di un certo sistema Elisa, il quale le è stato consigliato in quanto dà risultati molto attendibili.

L’influencer ha spiegato che i risultati arriveranno tra giovedì e massimo venerdì ed è veramente ansiosa di scoprire come stiano le cose. La protagonista, poi, ha detto una frase che ha un po’ diviso il popolo del web. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

L’annuncio di Giulia sul test per il Coronavirus

Il paese pian piano si avvia verso la ripresa dall’emergenza sanitaria che, tuttavia, è ancora in atto. Molte persone, dunque, prima di tornare a pieno ritmo alle loro attività lavorative si stanno sottoponendo a degli esami sierologici per scoprire se siano affetti, o lo siano stati, dal COVID-19. Tra questi c’è anche Giulia De Lellis, la quale ha ammesso di aver fatto un test per il Coronavirus. Lei ha preferito seguire il procedimento che prevede il prelievo del sangue, in quanto le hanno detto sia il più attendibile.

L’attuale fidanzata di Andrea Damante ha spiegato di essere molto felice di essersi sottoposta a questo esame poiché, finalmente, potrà scoprire se ha avuto il virus, se ce l’ha o se è addirittura immune. Come è normale che sia, la giovane ha manifestato un po’ di preoccupazione, ad ogni modo, ha voluto concludere il suo intervento con un augurio. La fanciulla ha detto di augurarsi di averlo già avuto. (Continua dopo la foto)

L’augurio della De Lellis

Giulia De Lellis spera che il test fatto per il Coronavirus le dia conferma di aver già avuto il virus e di essere naturalmente guarita. La cosa migliore sarebbe, ovviamente, quella di apprendere di aver sviluppato gli anticorpi tali da consentirle di non correre più il rischio di riprenderlo. Ad ogni modo, per i risultati bisognerà attendere ancora qualche giorno. Dopo aver dato questo annuncio, l’influencer ha affrontato anche un’altra questione, di natura certamente più leggera.

Per la prima volta dopo mesi, infatti, Giulia è andata dal parrucchiere ed è stata una gioia immensa. Lei stessa si è complimentata con la struttura per le misure di prevenzione adoperate con estremo rigore ed efficacia. La sala era quasi vuota e ogni singolo lavoratore indossava tutto il kit di protezione adatto.