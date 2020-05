Raffaella Mennoia sbotta su Instagram: “Truffate…” scoppia la polemica su Uomini e Donne (FOTO)

La caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha avuto uno sfogo su Instagram. Nel caso specifico, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in prima persona, con annessa una didascalia molto pesante.

Stando a quanto trapelato, pare che la protagonista sia stata truffata da qualcuno, cosa che l’ha spinta a fare una piccola digressione sul genere umano. Al di sotto di tale post, però, molti utenti hanno colto la palla al balzo per sollevare una polemica contro il programma.

Lo sfogo di Raffaella Mennoia su Instagram

Raffaella Mennoia ha pubblicato un post su Instagram in cui ha sbottato contro alcune tipologie di persone. A suo avviso, purtroppo, sono sempre i più buoni a rimetterci e ad essere truffati in ogni situazione. Più si è fragili e più si è soggetti a subire la cattiveria altrui. Dalle sue parole si è evinto chiaramente che lei si annovera proprio in questa categoria di individui. Considerando il periodo già di per sé alquanto drammatico, la donna ha detto di non poter fare altro che ridere dei suoi guai.

Al di sotto di tale post, ovviamente, tutti i suoi fan si sono accinti a commentare e a manifestare tutta la loro vicinanza. In molti si sono trovati d’accordo con lei in merito alla disamina fatta ed hanno posto l’accento sulle infinite qualità della caporedattrice. Alti l’hanno esortata a tenere duro e a non mollare mai, qualunque cosa accada nella sua vita. Ad ogni modo, a parte tutti questi bellissimi messaggi di supporto, ce ne sono stati anche altri meno carini. (Continua dopo il post)

Le accuse contro Uomini e Donne

Diverse persone, infatti, hanno approfittato del contenuto pubblicato da Raffaella Mennoia su Instagram per muovere delle pesanti accuse contro il talk show pomeridiano. In particolar modo, diverse persone hanno detto che il programma volgerà al termine i primi i giugno, eppure, nessuno ha dato delle informazioni in merito agli altri troni. In tutto questo tempo, infatti, si è parlato solo degli over e di Giovanna.

Carlo, Daniele e Sara sono stati gettati completamente nel dimenticatoio. Questo, secondo il punto di vista di molti telespettatori, è una scelta davvero assurda e di pessimo gusto. Sarebbe stato carino se almeno avessero dato qualche annuncio in modo da aggiornare i fan sui futuri sviluppi. Al momento la Mennoia non ha raccolto, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.