Caterina Balivo, triste annuncio sui social “forse mi dovrò operare”

La Balivo fa sapere ai suoi fan di aver fatto un’ecografia al collo del piede, forse dovrà operarsi per una ciste

E’ tornata in tv Caterina Balivo, per condurre nuovamente il suo programma ‘Vieni da me’ che va in onda su Rai Uno. Ieri, nel corso della puntata, durante il gioco telefonico ha chiamato un uomo che con le sue parole ha spiazzato la conduttrice. L’uomo ha detto di chiamarsi Giuseppe e di aver avuto un problema di salute ma non legato al covid.

Giuseppe ha raccontato di aver avuto un infarto a 42 anni. Ha sentito al petto un forte e così lo hanno portato in ospedale. Grazie all’angioplastica ha risolto per fortuna il suo problema e ad oggi prende solo qualche compressa. Al racconto dell’uomo Caterina è rimasta senza parole, ma ha continuato la conduzione del programma.

Caterina Balivo annuncia che forse dovrà operarsi

La conduttrice è poi tornata sui social per far sapere ai fan che cosa è accaduto in queste ore. La Balivo ha detto di aver fatto un’ecografia al collo del piede e che è stata riscontrata una ciste. Probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento per toglierla, ma ancora devono darle la conferma.

La conduttrice ha fatto sapere che era andata in ospedale solamente per un controllo. Già prima del coronavirus si era accorta che aveva qualcosa di duro sul collo del piede ma non riusciva a capire che cos’era. Adesso sa che è una ciste e che forse dovrà essere tolta. Dopo questo lungo periodo di quarantena si è dunque recata in una struttura sanitaria.

La Balivo ha una ciste al piede

Caterina ha preso appuntamento in una struttura privata e ha riferito di essersi sentita abbastanza sicura e protetta. Ovviamente non è mancata l’ansia, visto il periodo che tutti stiamo vivendo, però ha eseguito tutto correttamente. La Balivo ha indossato la mascherina, ha messo il disinfettante nelle mani e le è stata misurata la temperatura prima di fare il controllo.

Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e una volta fatta l’ecografia al collo del piede ha fatto una passeggiare nel verde. La conduttrice ha detto che tutti dobbiamo essere responsabili e che dobbiamo attenerci alle regole per rispettare noi stessi e gli altri. Caterina ha detto di fare appello al nostro senso civico e alla nostra disciplina.