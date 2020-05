Bianca Atzei positiva al test coronavirus, il compagno è negativo, il web si scatena

E’ risultata positiva al coronavirus Bianca Atzei, mentre il compagno Stefano Corti è negativo, la cantante sta facendo dei test per capire se può donare il plasma

E’ bufera sul web verso Bianca Atzei, la cantante è risultata positiva al coronavirus. La Atzei ha scoperto da poco di aver sviluppato gli anticorpi del Covid-19 senza aver accusato alcun sintomo. La cosa più strana è che il compagno Stefano Corti, inviato de “Le Iene”, sia risultato negativo agli anticorpi.

Un fatto che ha dell’incredibile, visto che vivono sotto lo stesso tetto. Stefano Corti ha voluto scherzare su questa notizia e ha fatto delle battute ironiche sui social network. I due stanno insieme da unno e hanno trascorso l’isolamento nell’appartamento di Milano. Durante la quarantena hanno fatto prove di canto, hanno cucinato e riso insieme, e anche fatto degli allenamenti.

Bianca Atzei e la iena hanno condiviso la loro convivenza con i fan sui social e hanno dimostrato come fra loro ci sia una forte intesa. Per avere la sicurezza di stare bene, prima di riprendere le loro attività la coppia si è sottoposta al test ematico. Una scelta assennata per scoprire se sono stati affetti o no dal coronavirus. Dai test è emerso che ad avere contratto il coronavirus è stata la Atzei, mentre Corti è risultato negativo.

La cantante infatti presenta gli anticorpi e Stefano invece no. Come è possibile? E’ quello che si sono chiesti u fan e subito la rete si è scatenata. E’ un fatto molto strano che Corti non risulti contagiato, anche perché il virus è di suo molto contagioso. La notizia è stata resa nota proprio dalla coppia attraverso le storie Instagram del profilo di Corti.

La cantante dovrà sottoporsi al tampone

La Atzei non ha detto quando e come ha preso il Covid-19. Non ha neanche rivelato se si è trattato di una forma asintomatica, ma sicuramente adesso dovrà fare il tampone. E’ importante infatti accertare se il contagio c’è ancora e se può essere pericolosa per gli altri. Bianca sui social è apparsa abbastanza sconvolta da questa notizia, tuttavia anche lei come Stefano ha cercato di scherzare.

Stefano ha anche aggiunto però che Bianca sta facendo altri test di approfondimento per capire se può donare il plasma. Così potrebbe aiutare anche tanti altri malati a guarire dalla malattia del coronavirus.