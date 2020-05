Adriana Volpe inarrestabile un annuncio importante sul profilo Instagram

Arriva un annuncio da parte di Adriana Volpe su Instagram, la conduttrice è pronta a partire per lanciare la sua carriera professionale

E’ inarrestabile Adriana Volpe, dopo il reality show condotto da Alfonso Signorini la conduttrice veneta si sta concentrando sulla carriera. Nella sua vita è in atto un vero e proprio stravolgimento, che segnerà la sua carriera professionale. Il successo ottenuto al GF Vip ha messo Adriana Volpe al centro dell’attenzione.

La conduttrice è al momento considerata una delle più importanti per la tv. In realtà la Volpe non è mai scomparsa dal piccolo schermo, semmai è stata poco valorizzata. La sua partecipazione al GF Vip adesso l’ha fortificata e la sua ripartenza sarà col botto. L’unico neo è stata l’interruzione della sua permanenza al reality, che probabilmente l’avrebbe vista trionfare sugli altri. Ma la morte del suocero e il coronavirus hanno creato certe condizioni e ha dovuto lasciare.

Adriana Volpe ha una doppia occasione importante

Adesso però la Volpe ha tutto quanto serve per ripartire alla grande. La conduttrice ha una doppia occasione importante. L’emittente TV8 le farà condurre un programma di intrattenimento al mattino, ma per lei c’è anche un altro programma già pronto. Nelle ultime ore l’ex concorrente del GF Vip ha preso una decisione che ha spiazzato letteralmente i fans.

Infatti, ha detto di essere pronta a cambiare radicalmente la propria vita, e non solo quella professionale. Per i fan si è trattato di un annuncio a sorpresa, inaspettato, e alcuni hanno avanzato dei commenti su questa decisione. Di cosa si tratta? Adriana ha voglia di rivincita verso la Rai che ha deciso di allontanarla a causa della lite con Magalli.

La Volpe ha voglia di rivincita

Sul suo profilo Instagram la conduttrice televisiva ha annunciato che presto si trasferirà. Da giugno pare che la Volpe debba andare a vivere a Milano e che darà una svolta decisiva alla sua vita. Indubbiamente per la Volpe questo è un periodo molto positivo e dopo alcune insofferenze del passato può davvero considerarlo come una rivincita. Adriana infatti ha tutte le carte in regola per trionfare nella conduzione e sicuramente in futuro ci saranno altri programmi per lei.

Questo al momento sembra solo un assaggio di ciò che potrebbe avvenire nel futuro della conduttrice. Probabilmente la vedremo alla conduzione di programmi importanti, ma al momento lei si sta godendo questa meritata felicità.