Fedez mette in imbarazzo Luca Parmitano “come funziona nello spazio…….?” (FOTO)

Fedez e Luis Sal la diretta e la chiacchierata tanto discussa

Fedez e Luis Sal, hanno goduto del grande onore di avere come ospite Luca Parmitano proprio durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio. Si tratta di una specie di diretta nata dall’idea di Fedez, in questa occasione è possibile scoprire dettagli magari rimasti nascosti per troppo tempo.

Domanda dopo domanda, viene fuori ciò che non si penserebbe mai di poter scoprire. Ed è la stessa cosa che accade durante l’ospitata di Luca Parmitano. La domanda che gli hanno posto è stata tanto imbarazzante per lui dato che gli hanno chiesto cosa succede nello spazio a livello fisiologico.

Qualcuno ha giudicato la domanda tanto interessante, dato che molti hanno ammesso di esserselo chiesto sempre. Ma nessuno ha avuto il coraggio di esporre come loro hanno fatto. Altri invece hanno criticato i due ragazzi perché non hanno pensato minimamente al fatto che potessero metterlo a disagio. Nonostante questo Luca Parmitano ha dimostrato di essere una persona dalle ampie vedute, così senza alcun timore e vergogna, ha risposto a tutto non sottraendosi a nessun argomento.(Continua dopo la foto)

Fedez, domande intime e risposte esaustive

Fedez ha quindi chiesto di rendere tutto molto più chiaro sia a lui che ai suoi telespettatori, quindi ha posto la domanda in modo chiaro. Ha voluto sapere come avviene la masturbazione nello spazio. Così nella sua intellettualità, nella sua saggezza, nel suo modo diretto di dire le cose, Luca Parmitano ha spiegato che bisogna guardare la cosa sotto l’aspetto fisiologico. Secondo quanto ha sentito dire, a quanto pare la masturbazione nello spazio è fondamentale. Sembrerebbe essere un qualcosa di necessario.

Chi non lo fa rischia di andare incontro ad una brutta prostatite. lui in merito all’argomento non ha esperienze da poter raccontare. Sa però che qualcosa di interessante è successo. Infatti qualche tempo fa un astronauta Russo è dovuto tornare sulla terra proprio per questo problema. Se inizialmente sembrava una domanda brutta e nettamente fuori luogo, improvvisamente ed è sembrata essere assolutamente valida.

Notizia bufala o pura realtà?

Ovviamente la risposta ha lasciato tutti un po’ senza parole, Forse perché ci si aspettava una risposta molto più leggera. In realtà quando Fedez ha chiesto se si trattasse di una bufala o di verità, l’astronauta ha risposto che non sa cosa dire perché non ha mai chiesto delucidazioni in merito. Sa però che per quanto riguarda l’aspetto sessuale, non è ancora stato detto nulla.

Forse perché in merito al discorso non c’è niente di importante da dire o da raccomandare a chi parte in missione. Molto probabilmente tutto sarà più trasparente quando le missioni saranno ancora più lunghe di quello che sono adesso. Potrebbe essere il caso di farlo quando le missioni diventeranno permanenti. Secondo il suo parere comunque non c’è molta differenza Per quanto riguarda la vita sessuale nello spazio. Dovrebbe essere come quella sulla terra. Mentre la fantasia conferma, si accende molto di più.