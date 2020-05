Renato Zero, pronto a rifarsi il look dopo la quarantena (FOTO)

Renato Zero da il via a un nuovo inizio dopo la quarantena

Renato Zero, è stato il cantante a dare il via al nuovo inizio dopo un triste periodo ovvero la quarantena. Lo ha fatto alle 4 del pomeriggio attraverso un brindisi, con la riapertura dello storico parrucchiere dei vip Roberto D’Antonio. Il cantante si trovava a due passi da Montecitorio, in via dei Prefetti.

Lì ha fatto Brindisi urlando un in bocca al lupo a tutto lo staff che da oggi in poi si dovrà dare da fare molto più di prima. Ha Urlato che la vita è un mozzico e la morte un pizzico, bisogna giocare, Bisogna lottare per rimanere in piedi. (Continua dopo la foto)

Renato Zero, il parrucchiere condivide le news sulla sua attività

Il cantante attraverso la diretta ha reso tutto molto più chiaro e trasparente. Il parrucchiere Roberto D’Antonio ha Infatti raccontato che tutto è iniziato molto bene. Hanno riaperto proprio ieri mattina, la prima prenotazione è stata di Silvana Previti. Poi a seguire Ci saranno anche politici, imprenditori, artisti, attori. Le prenotazioni sono già andate esaurite fino a metà giugno.

Si sono ben organizzati per far sì che tutto venga svolto nel rispetto delle regole. La sala è stata sanificata più volte in questi giorni. All’ingresso è stato messo il gel igienizzante per i clienti. Lui invece lavorerà con la mascherina e la visiera sugli occhi. Il suo salone ha poi deciso di mettere a disposizione dei clienti camici e copriscarpe. Mentre i lavoratori staranno a distanza con tutti, per quanto possibile, avvicinandosi solo in presenza dei nuovi divisori in plexiglas .

Il parrucchiere ha raccontato che Renato Zero è l’unico cliente che in tanti anni non gli ha mai dato problemi di alcun tipo. Sa quale taglio di capelli vuole. Li ha avuti un po’ in tutti i modi, sia corti, sia lunghi, a caschetto. Adesso però la scelta definitiva è stata fatta, quindi con lui perde sempre meno tempo.

Renato è un suo cliente da circa 30 anni ma sono anche grandi amici. A conferma di ciò davanti a tutti il cantante gli ha chiesto di vedersi una delle prossime sere. Per poi raccontare una barzelletta alquanto divertente: chiede qual è il colmo per un parrucchiere. La risposta è prendere una brutta piega. In quest’occasione Renato Zero ha avuto modo di far conoscere un aspetto di sé nuovo. È tanto ironico.

Il parrucchiere ha poi raccontato che in questi giorni ha sentito Mara Venier che gli ha detto che non ha alcuna intenzione di prendere appuntamenti. Si è poi scusata, ma ha spiegato il motivo. Ha Infatti affermato che ha paura, per questo ha scelto di rimanere a casa ancora per un altro po’. Fiorello e il premier Conte hanno fatto da sé in casa, il primo però nei prossimi giorni andrà a trovarlo, sul secondo non c’è ancora notizia. Inutile dire di sperare in una sua chiamata. Tra i suoi clienti altri nomi tra cui Laura Morante, Valeria Golino, Maria Elena Boschi, Daniela Santanchè e Lucia Bergonzoni.