Avanti un altro: Paolo Bonolis fa una dedica strappalacrime a Luca Laurenti [VIDEO]

Paolo Bonolis e la dedica a Luca Laurenti

E pensare che negli ultimi mesi si è parlato di una possibile lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stando al post apparso nel profilo IG del conduttore romano le cose sono ben diverse. Infatti il marito di Sonia Bruganelli ha fatto una commovente dedica al caro amico e compagno d’avventure. Il loro legame è più forte che mai e va avanti da oltre 30 anni. Il padrone di casa degli show di Avanti un altro! e Ciao Darwin, utilizzando il suo canale social, ha scritto una dedica di stima ed affetto nei confronti di colui che lo chiama Maestro.

Postando una clip nella quale il musicista si esibisce, Bonolis ha scritto il seguente messaggio: “Quanto sei bravo Frate Mio – Luca Laurenti in ‘Can’t Stop The Feelin’, da ‘Music 2017’”. Ricordiamo che i due professionisti lavorano insieme dal 1991, da quando presentavano ‘Urka!’, un formato trasmesso su Italia 1. (Continua dopo il video)

Nessuna lite tra il Maestro e il conduttore romano

Prima che in Italia arrivasse il Covid-19, sul web era iniziata a circolare la voce su possibili contrasti interni tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Addirittura si era parlato di una presunta lite dietro le quinte di Avanti un altro, il game show del presereale di Canale 5. A quanto pare sono dei rumors privi di fondamento, infatti le secche smentite sono arrivate durante la quarantena.

Il conduttore romano, la moglie Sonia Bruganelli e altri protagonisti del quiz Mediaset hanno realizzato delle dirette Instagram parlando della vicenda citata prima. E proprio durante uno di questi collegamenti l’autore Marco Salvati ha detto: “Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

Quando tornano le puntate inedite di Avanti un altro?

Ma non è finita qui, durante le dirette realizzate in quarantena molti follower hanno chiesto a Paolo Bonolis che fine avesse fatto il suo caro amico Luca Laurenti. In quell’occasione il conduttore romano rispose così: “Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande’. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus”.

Nel frattempo su Canale 5 continuano ad andare in onda le repliche della nona edizione di Avanti un altro in attesa che Mediaset si decida di trasmettere gli appuntamenti inediti. Puntate che sono state interrotte agli inizi di marzo 2020 quando in Italia è scoppiata la pandemia da Covid-19.