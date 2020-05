Leonardo Di Caprio, immenso gesto di generosità dell’attore americano

Leonardo Di Caprio, il suo più grande amore: l’Africa

Leonardo Di Caprio noto attore ha annunciato al mondo di avere aperto un fondo per il Virunga National Park, dell’Africa. Il suo amore nei confronti del territorio africano è conosciuto in tutto il mondo dato che è stato sempre in prima linea per lottare e aiutare il continente in qualunque situazione. L’attore ha avuto modo di conoscere il parco, al dettaglio, durante le riprese per un documentario girato nel 2014 per Netflix.

Chi lo conosce davvero a fondo è il grandioso attore, mentre tutti gli altri, lo conoscono soltanto come il parco dove è possibile ammirare i gorilla di montagna. Si tratta di animali a rischio estinzione a causa dell’emergenza coronavirus ed ebola. Per questi motivi e tanti altri, Leonardo si batte ancora di più in questi giorni. Il rischio estinzione sembrerebbe essere aumentato.

Leonardo Di Caprio racconta gli ultimi avvenimenti nella zona del parco

Leonardo Di Caprio ha affermato che ha avuto modo e grande onore di conoscere la squadra del virunga Park che da sempre lotta contro le trivellazioni illegali già a partire dal 2013. Molti sono stati pronti a sacrificare la propria vita per portare a termine una battaglia tanto importante. Infatti proprio qualche settimana fa sono morte 12 guardie forestali più l’autista. Selle milizie hanno fatto un attacco, con lo scopo di ucciderli e ci sono riusciti. A loro va il grandioso e caloroso applauso da parte dell’attore.

Di Caprio usa tutti gli strumenti che ha a sua disposizione per cercare di sensibilizzare il pubblico che lo ama e lo segue sui social. Così su Instagram racconta che si tratta di un’area biologicamente diversificata del pianeta, dove ci sono specie di animali in via d’estinzione, che molto probabilmente qualcuno tra cui i nostri figli non avranno l’onore di conoscere. Bisognerebbe fare proprio come quelle guardie che hanno perso la vita per proteggere animali e civili durante l’attacco.

Collaborazione attiva da parte dell’attore, che gli fa onore

Questo è il parco più antico dell’Africa, ma è anche quello più attaccato. Il fondo da 2 milioni di dollari che lui ha lanciato insieme alla Earth Alliance, all’Emerson Collective, al Global Wildlife Conservation e all’ufficio di cooperazione EuropeAid serve proprio a sostenere una parte debole che merita un aiuto. Così Chiede sostegno anche ai follower.

Chi avrà la possibilità, la disponibilità economica potrà partecipare. Chi lo conosce sa bene che l’attore è stato sempre molto sensibile ed attivo per i problemi che hanno a che fare con l’ambiente. Ecco perché recentemente è anche entrato a far parte del consiglio di amministrazione di organizzazioni ambientaliste.