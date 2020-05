Giorgio Manetti rincara la dose su Gemma Galgani: ‘Sta prendendo in giro il pubblico con Sirius’

Giorgio Manetti ha rilasciato delle dichiarazioni contro Gemma Galgani e in particolare sulla sua nuova frequentazione con Nicola Vivarelli

Giorgio Manetti su Gemma Galgani: ‘Sirius? Lei sta prendendo in giro il pubblico’

Giorgio Manetti ha partecipato al trono over di Uomini e Donne diversi anni fa e, inaspettatamente, ha intrapreso una relazione con Gemma Galgani. La coppia ha continuato a frequentarsi per mesi avendo anche rapporti intimi che non avevano problemi a raccontare al centro studio davanti a Maria De Filippi e a tutti gli altri.

Tuttavia, Giorgio continuava a conoscere altre signore e alla fine Gemma, nonostante la volontà del Manetti di uscire dalla trasmissione con lei, ha deciso di lasciarlo. Pentita, ha poi cercato di riconquistarlo per un anno, ma lui si è allontanato dal programma e ora è felicemente fidanzato con Caterina con la quale convive a Firenze. Giorgio ha rilasciato delle dichiarazioni su Nuovo Tv in cui ha mostrato incredulità davanti alle ultime vicende di Gemma.

Infatti, trova che la dama stia davvero prendendo in giro il pubblico e perdendo la sua dignità. Il motivo? Non è possibile che adesso voglia frequentare un ufficiale di Marina di 26 anni. Per Giorgio è inconcepibile e Gemma sta facendo tutto questo per continuare a rimanere in televisione perché è impossibile che in 12 anni non sia riuscita a trovare ancora nessuno.

Giorgio: ‘L’unico stupido sono stato io’

Ma Giorgio ha anche sottolineato un altro aspetto. Secondo lui Gemma vuole continuare a rimanere nella trasmissione per popolarità e magari vorrà farlo per altri dieci anni ma non ha capito che l’amore non lo troverà più ormai. Con la sua popolarità molte persone vanno a corteggiarla per diventare popolari di riflesso.

Poi ha aggiunto una frase molto forte e ha detto: “L’unico stupido che non è stato con lei per la sua popolarità sono stato io“. Giorgio ha ribadito il fatto di essere andato in televisione a Uomini e Donne con l’unico intento di trovare davvero una persona speciale per poter vivere una storia d’amore e non per visibilità.

Nel frattempo, però, Gemma non si cura minimamente delle critiche e delle osservazioni degli altri e sta continuando a frequentare Nicola, evidentemente coinvolta sentimentalmente da lui. Almeno questo è quello che abbiamo visto nelle puntate che sono andate in onda fino a questo momento. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda e delle dichiarazioni di Giorgio Manetti?