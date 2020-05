Uomini e Donne si allunga: ecco quando finirà il programma di Maria De Filippi

Il dating show andrà in onda un po’ più a lungo rispetto al solito. Ecco la data ufficiale

Uomini e Donne si allunga: ecco quando finirà

Per i programmi televisivi non è stata una stagione facile. L’emergenza legata al Coronavirus ne ha interrotto bruscamente alcuni, altri sono stati sospesi per poi riprendere qualche settimana dopo. Uomini e Donne, ad esempio, ha subìto uno stop per diverse settimane prima di ritornare in una forma completamente diversa, che però non ha convinto il pubblico. Poi è tornata la versione classica con trono over e classico mescolati tra di loro che sembra incontrare il favore dei telespettatori.

Siamo abituati a vedere il programma di Maria De Filippi terminare l’ultimo giorno di maggio e non andare mai oltre. Anzi, spesso la redazione ha accelerato i tempi e fatto le scelte anche in diretta e in tempi ristretti per non sforare. Ebbene, questa volta non sarà così. Uomini e Donne andrà avanti un’altra settimana e finirà questa particolare stagione venerdì 5 giugno. Siete contenti di poter trascorrere più tempo in compagnia del programma?

Le ultime vicende

In questo format misto tra protagonisti del trono over e di quello classico sta succedendo davvero di tutto. Gemma Galgani è sempre la protagonista assoluta. Questa volta è al centro delle polemiche e degli attacchi di Tina Cipollari per aver deciso di intraprendere una frequentazione con Sirius, Nicola Vivarelli, che ha soltanto 26 anni.

Nel frattempo Veronica continua la sua frequentazione con Giovanni, ma la loro storia non convince nessuno, soprattutto Gianni Sperti che sospetta di un accordo fra i due. Valentina Autiero è interessata a Nicola Vivarelli ma Gemma l’ha attaccata pesantemente e lui l’ha rifiutata. Pamela Barretta tornerà in studio dopo aver chiuso la relazione con Enzo Capo.

Giovanna Abate, invece, sta andando avanti con il suo trono. Gli scontri con Sammy si fanno sempre più accesi e nel frattempo sale in lei la curiosità nel poter vedere chi è l’Alchimista. Anche Alessandro Graziani, dopo essere stato mandato via, è tornato. Ancora nulla invece, sugli altri protagonisti del trono classico, anche se nel web circola qualche indiscrezione.

La chiusura degli altri programmi

Insieme a Uomini e Donne termineranno anche Amici Speciali, Striscia la Notizia, L’Eredità e Domenica In. La settimana prima, invece, ovvero il 29 maggio chiuderanno Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Vieni da me. Non è ancora chiara la fine di Live – Non è la D’Urso e de La Vita in Diretta.