Pagata per le foto dei suoi piedi: dottoressa diventa ricca in poco tempo

Una studentessa di medicina guadagna oltre 5.000 sterline al mese vendendo foto dei suoi piedi online. Pare che dedichi dalle sei alle 10 ore al giorno per curare e fotografare i suoi piedini.

Foto dei suoi piedi le fruttano soldi: le richieste bizzarre dei clienti

Usando il nome di lavoro Sweet Arches, la 28enne sta finanziando i suoi studi con il suo insolito lavoro coi piedi, ma avverte che è ben lungi dall’essere un modo semplice per fare soldi veloci. Secondo le dichiarazioni della ragazza, i gusti altrui sono i più disparati.

Ad alcune persone piacciono le piante dei piedi, ad altre le dita dei piedi, altre amano vederli in posizioni diverse. C’è gente che le chiede di schiacciare del cibo lamponi, uva o torte con le dita dei piedi. Addirittura qualcuno le ha chiesto di schiacciare le formiche, ma si è rifiutata. Ci sono clienti che vogliono vederla in CAM mentre gioca con i piedi sulla telecamera, altri la pagano per avere i suoi stivali o le sue scarpe logori.

La dottoressa ha raccontato “Un cliente ha chiesto un paio dei miei stivali. A molte persone con un feticismo del piede piace l’odore puzzolente, ma è molto difficile per me puzzare i piedi. Il cliente era comunque felice, anche se puzzava come la mia maschera per i piedi al cocco! “

Un guadagno inaspettato

La Sweet, che vive a Portland, nell’Oregon, negli Stati Uniti, lavora anche in un teatro d’ospedale. Ma spiega di guadagnare molto di più con le foto dei suoi piedi. E guadagna oltre 50 mila sterline l’anno. Nel giro di un mese è riuscita a triplicare i suoi guadagni da semplice assistente chirurgico.

La 28enne spiega che ha lei stessa un feticismo del piede. Dunque ha iniziato a fare foto dei suoi piedi per divertimento un anno fa, solo per scherzare. Ma in molti se ne sono innamorati. Ha aperto un account Instagram un anno fa, e ad oggi ha raggiunto 105.000 follower su Instagram e 25.000 su Twitter. Sweet ora ha anche un account OnlyFans, un sito Web che consente agli utenti di pagare un abbonamento per contenuti esclusivi.

La cura dei suoi piedi

La studentessa spiega che non si tratta di un lavoro facile. Può sembrare un gioco da ragazzi ma per vendere foto di qualità deve curare i suoi piedi. Passa dalle sei alle dieci ore tra pedicure, maschere rinfrescanti e lenitive. Ingioiella le sue dita e scatta foto nelle posizioni più bizzarre per compiacere chi paga per vederli.