Eros Ramazzotti pizzicato con un’ex tronista, di chi si tratta? (Foto)

Eros Ramazzotti è stato al centro del gossip e della cronaca rosa per diversi mesi. Dopo la fine della storia con Marica Pellegrinelli, che sembrava essere tornata in auge, il cantante romano ha frequentato per un po’ Roberta Morise. Per i fans si trattava di vero amore dato che Eros sembrava essere davvero molto coinvolto dalla bella ex di Carlo Conti.

La relazione, però, si è conclusa o per alcuni non è mai iniziata e, a poche settimane di distanza, Eros Ramazzotti è stato paparazzato da Chi in dolce compagnia. Insieme a lui, stavolta, un’ex tronista della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. La ragazza ha confermato di frequentare il cantante ma non ha fornito particolari dettagli. Che sia scoppiato un nuovo amore?

Eros Ramazzotti, fascino irresistibile

Che Eros Ramazzotti sia un uomo affascinante che piace moltissimo alle donne è una cosa certa. Nonostante Aurora Ramazzotti facesse il tifo per un ritorno di fiamma con la Pellegrinelli, il bel romano è stato pizzicato con una bellissima donna al suo fianco. Si tratta, come anticipato, di un’ex tronista e, nel particolare, di Sonia Lorenzini.

La ragazza ha voluto specificare, sin dal primo momento, che se è vero che sta frequentando Eros Ramazzotti (ma non ha confermato le motivazioni), è perché lei è attualmente single. La storia con Federico Piccinato, scelto a Uomini e Donne, era giunta al capolinea ed è, quindi, un capitolo completamente chiuso. Proprio con questa precisazione ha inizio la lunga intervista della ragazza che parla apertamente con i giornalisti di Chi.

Un incontro casuale

“Io e Federico ci siamo lasciato da pochissimo. Ho conosciuto Eros al maneggio, ero lì con alcune amiche, lui è una persona gentile, che cos’ altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”. Sono queste le parole che Sonia ha utilizzato per descrivere l’incontro con Eros Ramazzotti. Un momento di vita quotidiana in quel di Bergamo dove Ramazzotti si trovava insieme ai due figli più piccoli.

Pare che tra Eros Ramazzotti e Sonia ci sia una bella complicità anche se la ragazza non ha voluto specificare a che titolo stia frequentando il noto cantante. L’incontro raccontato potrebbe essere frutto di casualità ma alcuni gesti, come diversi pizzicotti sui fianchi di lei, lasciano presagire una certa intesa e conoscenza. I social sono impazziti in attesa di una conferma definitiva sulla nascita di un nuovo amore. Se son rose fioriranno.