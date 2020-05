Oroscopo 21 maggio 2020: Cancro si rialza, Sagittario sii più diffidente, Vergine reticente

L’Oroscopo del 21 maggio consiglia agli Ariete di cogliere l’attimo, mentre il Cancro sta attraversando una vera rinascita. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, farebbero bene a non fidarsi troppo delle persone che li circondano.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Occhi ben aperti per i nati sotto questo segno. Certi treni passano una sola volta nella vita, pertanto, è il caso di cogliere l’attimo. Sarete energici e propositivi e questi fattori saranno la chiave vincente soprattutto nel lavoro. L’amore procederà senza troppi intoppi, mentre se siete single, non cercate a tutti i costi l’anima gemella.

Toro. L’Oroscopo del 21 maggio denota l0ingresso della Luna nel segno e questo vi renderà particolarmente meticolosi e precisi, specie nel lavoro. In amore sarete propensi a stabilire dei rapporti solidi, in grado di condurvi verso passi importanti. Attenzione agli imprevisti oggi, in quanto sarete poco predisposti ad adattarvi ai cambiamenti inaspettati.

Gemelli. Il Sole entra nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente dinamici. Sarete molto predisposti a trascorrere del tempo in compagnia dei vostri amici e meno in famiglia o con il partner. Se siete single, è probabile che siete alla ricerca di un flirt fugace e assolutamente disimpegnato. C’è il rischio di essere un po’ disattenti nel lavoro.

Cancro. In questo periodo molti Cancro si sono trovati ad affrontare delle sfide all’apparenza invincibili. In realtà, le avete superate egregiamente ed ora comincerete a raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro svolto. Oggi sarete più propensi ad amare e, soprattutto, ad esternare i vostri sentimenti, cosa che i nati sotto questo segno fanno sempre con molta difficoltà.

Leone. Il lavoro e l’amore procedono abbastanza bene. I Leone sono spesso giocatori d’azzardo, anche nella vita e questo è il periodo di giocare tutte le vostre carte. È il momento di mettervi in gioco e di scoprire fino a che punto vi potete spingere. Nel fine settimana potrebbero arrivare delle novità molto interessanti nel lavoro.

Vergine. Il segreto per vivere sereni e senza rimpianti è quello di dire tutto ciò che non vi sta bene. Se qualcuno vi ha deluso, sia nelle relazioni personali sia in quelle lavorative, non tentennate ed esprimete il vostro punto di vista. Non abbiate paura di esporvi perché la sincerità è la migliore arma che potete usare, specie in questo momento.

Previsioni 21 maggio fino a Pesci

Bilancia. Per vedere i risultati dei vostri sacrifici dovrete aspettare ancora un po’ di tempo. Oggi vi sentirete particolarmente spompati e scarichi, ma cercate di non abbattervi. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno delle novità che vi terranno parecchio impegnati, pertanto, avrete bisogno di ricaricare le batterie. Il lavoro è ancora piuttosto fermo.

Scorpione. Anche lo Scorpione, così come il Toro ed il Cancro, sta attraversando una graduale fase di rinascita interiore. Oggi potreste essere un po’ stanchi, ma non temete, molto presto recupererete al massimo la vostra forma fisica e sarete pronti per cimentarvi nei vostri progetti. Se il periodo vi ha portato a posticipare dei lavori, ora potrebbero esserci delle ripartenze interessanti.

Sagittario. I Sagittario sono spesso spinti a fidarsi delle persone. Particolarmente nella giornata odierna, però, cercate di essere un po’ più guardinghi. Molti di voi sono impegnati in grossi cambiamenti, che riguardano soprattutto la sfera sentimentale, questo potrebbe rendervi un po’ troppo stralunati. Non perdete la concentrazione, soprattutto nel lavoro.

Capricorno. La ripartenza ha inizio. L’Oroscopo del 21 maggio preannuncia per i nati sotto questo segno una bella ripartenza. State per gettarvi alle spalle un capitolo un po’ burrascoso della vostra vita e questo vi renderà carichi e pronti a cimentarvi in nuove esperienze. Buone opportunità soprattutto in ambito lavorativo, tenete gli occhi ben aperti.

Acquario. Dopo tutto questo periodo nei quali siete stati costretti a stare fermi e ad aspettare, adesso vi sentire pronti e carichi per ripartire più forti di prima. Specie nel fine settimana potrebbero arrivare delle sorprese molto interessanti. Intraprendenti e dinamici anche in amore, anche nel lavoro cominciate a guadagnare terreno.

Pesci. Le storie che vacillavano da tempo potrebbero arrivare al capolinea. Questo potrebbe portarvi ad essere un po’ nervosi e agitati. Prestate pazienza e attenzione anche nel lavoro. Non lasciate che le questioni private intacchino quelle lavorative. Non chiudetevi in voi stessi e cercate di affrontare la vostra timidezza per uscire dal vostro nido.