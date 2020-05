La Regina Elisabetta stringe la cinghia, difficoltà economiche?

La famiglia reale inglese è stata più volte additata a causa delle spese folli dei suoi componenti. Vestiti, viaggi, personale sono solo alcune delle voci di spesa della royal family per le quali si spendono milioni di sterline ogni anno. Pare, però, che anche i reali inglesi siano costretti, da adesso, a stringere la cinghia. La Regina Elisabetta, quindi, potrebbe dover prestare particolare riguardo al portafoglio.

Il conto corrente della Regina Elisabetta, quindi, sta rischiando di andare in rosso? Secondo quanto si vocifera pare proprio che potrebbe essere così e che la monarchia inglese stia attraversando un periodo di crisi. Quali saranno, quindi, le decisioni che la sovrana prenderà per cercare di risolvere la situazione? Vediamo tutti i dettagli.

La Regina Elisabetta è in crisi

L’assenza di turisti all’interno dei palazzi reali e i blocchi turistici legati all’emergenza Coronavirus rischiano di travolgere pesantemente anche la royal family inglese. Dopo aver imparato a fare videochiamate durante la quarantena, la sovrana si trova dinnanzi ad un buco economico di circa 20 milioni di euro. Una somma davvero molto ingente. Conseguentemente, la Regina ha perso 16 posizioni nella classifica delle persone più ricche d’Inghilterra.

Se, prima della crisi, la Regina Elisabetta era al 372esimo posto, adesso si trova alla 388esima posizione. Il suo patrimonio sarebbe pari a 392 milioni di euro. Pochi, se così si può dire, per occupare una posizione di rilievo nella suddetta classifica. Per rendersene conto basta pensare che anche Rihanna supera Sua Maestà con un patrimonio di ben 525 milioni di euro.

Le possibili soluzioni alla crisi

L’arrivo della crisi ha reso necessario un drastico intervento della Regina Elisabetta che ha dovuto pensare a quali soluzioni adottare per risolvere il problema. Innanzitutto, tutti i dipendenti della casa reale hanno ricevuto un’email in cui vengono avvisati di possibili congelamenti di stipendio e, nei casi più gravi, possibili licenziamenti.

La Regina Elisabetta ha, poi, fatto diffondere un comunicato stampa ufficiale in cui si legge testualmente “L’intero paese sarà probabilmente colpito sul piano finanziario dal coronavirus e la Casa Reale non fa eccezione. Come molte organizzazioni non siamo immuni dall’impatto della pandemia sulle nostre posizioni finanziarie. Molti progetti sono stati bloccati e tutte le spese tranne quelle essenziali sono state sospese“.

La Royal Family, dunque, si appresta ad affrontare un momento particolarmente delicato. Non ai livelli, comunque, dei lavoratori che rischiano ogni giorno di perdere il proprio posto di lavoro. Come si evolverà la situazione?