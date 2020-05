Simona Ventura, nuovo look post lockdown (Foto)

Durante il periodo di quarantena sono in tanti coloro che hanno dovuto fare i conti con il cambio radicale delle proprie abitudini. Persino andare dal parrucchiere per un taglio di capelli o una tintura era impossibile e questo vale tanto per la gente comune che per i VIP. Anche Simona Ventura ha avuto modo di sperimentare questo disagio. Ricrescita impressionante, capigliature scompigliate e tanto altro.

Adesso, però, l’allentamento delle restrizioni ha consentito di poter andare dal parrucchiere. Simona Ventura, in particolare, ha postato una foto che la ritrae dal parrucchiere con un look completamente rinnovato. Un taglio corto, scalato, che ne valorizza moltissimo il volto e di cui la donna pare proprio soddisfatta. I social hanno risposto positivamente. Vediamo i dettagli.

Simona Ventura, una quarantena social

Simona Ventura ha trascorso la quarantena con il compagno ma non solo. La nota conduttrice, infatti, ha tenuto a rimanere in contatto con i fans e per farlo ha scelto di essere sempre più presente sui suoi social. Proprio tramite questi canali ha condiviso le sue emozioni, il suo stato d’animo ed ha parlato di quelle che sono le sue prospettive sul fronte professionale.

Non sono mai mancati selfie e fotografie oltre alle amatissime dirette che Simona Ventura ha dedicato ai suoi followers. Insieme al compagno, poi, l’abbiamo vista intervenire come ospite in diverse trasmissioni televisive con le quali si è collegata, via skype, direttamente da casa. Con la fine del lockdown, la presenza di Simona sui social non è destinata a calare nonostante gli impegni quotidiani siano cambiati.

Diamoci un taglio

Uno dei primi appuntamenti di Simona Ventura dopo la fine del lockdown è stato quello con il suo parrucchiere. Dopo aver mostrato gli effetti di una ricrescita prolungata dei capelli ed un taglio ormai quasi “anonimo”, la Ventura ha davvero deciso di darci un taglio condividendo il tutto con i propri fans. L’obiettivo numero uno è quello di dare una sistemata generale alla capigliatura. Com’è andata?

Il risultato è visibile in una foto sui social che la mostra super sorridente, con un abbigliamento casual e soprattutto un look completamente nuovo. Un taglio dall’aria allegra e sbarazzina che la descrive benissimo. Un taglio scalato con una frangia spostata lateralmente e una finta aria spettinata che farà di certo tendenza. I commenti dei fans non si sono fatti attendere. Colore e taglio sono stati promossi a pieni voti come l’eterna simpatia di Simone Ventura.