Elisa De Panicis nella bufera, 1.500 euro per indossare un abito?

Elisa De Panicis è una giovanissima influencer italiana nota anche per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. La ragazza è stata eliminata nelle prime puntate ma ha avuto, nel frattempo, modo e maniera di fare molto parlare di sé. Proprio a causa di battute riferite a lei, infatti, Salvo Veneziano è stato squalificato con l’accusa di aver pronunciato frasi sessiste.

Dopo il GF VIP, Elisa De Panicis ha deciso di concedersi un periodo di vacanza lontano dall’Italia, in Messico. E proprio oltre oceano l’influencer ha passato la quarantena. Impossibilitata, a causa del Coronavirus, a tornare in Italia, in Messico la ragazza ha trovato anche l’amore. Adesso, però, è finita nella bufera. Cos’ha combinato? Vediamolo.

Elisa De Panicis, dal GF VIP al Messico

Elisa De Panicis, dopo la breve esperienza al Grande Fratello VIP, è partita per il Messico dove voleva trascorrere una vacanza rilassante. La vacanza, però, è stata prolungata a causa dell’emergenza Coronavirus che ha costretto alla quarantena praticamente tutto il mondo. La vita in Messico, però, non deve essere tanto male dal momento che la bella Elisa, oltreoceano, ha pure trovato l’amore e pare molto felice.

Elisa De Panicis, dunque, ha trovato un altro modo per finire sui giornali e far parlare di sé. Lo aveva fatto poco prima parlando della differenza di contagi tra Nord e Sud Italia e definendo il meridionali come “più forti” perché hanno resistito meglio alla diffusione del virus. E che dire della sua partenza per il Messico a poco tempo dall’emergenza vera e propria? Insomma, gli spunti non sono mai mancati.

Il comportamento sotto accusa

A mettere sotto accusa Elisa De Panicis ci hanno pensato alcuni punti importanti del lavoro della ragazza. La De Panicis, infatti, è una nota influencer ed in quanto tale viene pagata dalle varie aziende per indossare e, quindi, pubblicizzare i propri prodotti. Fin qui nulla di male. Elisa non è la prima a farlo e non sarà nemmeno l’ultimo. Lo scandalo, però, è nato a causa di una richiesta economica che, dal Messico, è apparsa davvero troppo esagerata.

A denunciare tutto in Italia è stata Deianira Marzano che ha scritto che Elisa De Panicis ha chiesto 1.500 euro per fare una foto con un vestito. La stoccata finale è chiara “Secondo voi è modo corretto di ragionare?” chiede ai fans concludendo “Ma poi che 1500 euro che fai 50mila visualizzazioni con un milione di follower!“