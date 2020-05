Gaming Grandma: ecco chi è la YouTuber più anziana del mondo

Il mondo tecnologico, fatto di giochi e di internet ad ampio spettro, ormai coinvolge anche le vecchie generazioni. Basti pensare che la YouTuber più anziana del mondo ha più di novant’anni, e il suo riconoscimento arriva anche nel libro del Guinness dei Primati.

YouTuber più anziana del mondo: chi è l’arzilla novantenne

Una donna giapponese di 90 anni conosciuta come “Gaming Grandma” è stata premiata con il Guinness World Record come il più vecchio giocatore di YouTube. Si tratta della simpatica Hamako Mori, 90 anni, che nel pieno della sua lucidità, parla della sua passione. Secondo le sue dichiarazioni, pare che questo suo interesse per i videogiochi sia nato più di 39 anni fa, quando ha visto alcuni bambini giocare ai popolari giochi in voga un tempo.

“Quando li guardavo ero curiosa. Mi pareva una cosa molto divertente e pensavo che non fosse giusto se solo i bambini lo giocassero”, ha detto Mori. “Pensavo che la vita sarebbe stata più divertente se avessi saputo giocarci. Così ho iniziato a fare esperienze, fino ad arrivare a questo livello”.

La Mori ha acquistato la sua prima console di gioco, molti anni fa, una Cassette Vision. E ora, decenni dopo, sta al passo coi tempi, perché gioca con la PlayStation 4 e condivide video per i suoi oltre 150.000 abbonati YouTube. Oggi la sua condizione è stata ampiamente riconosciuta anche dal Guinness World Record, che l’ha etichettata come YouTuber più anziana del mondo.

I suoi giochi preferiti

Gaming Grandma ha detto che le ci è voluto del tempo per entrare nel meccanismo dei giochi più moderni. “Ho avuto difficoltà fino a poco tempo fa perché è difficile da giocare. Ma i recenti giochi d’azione mi hanno conquistato. Sono spettacolari e spesso usano attori per i personaggi. Quindi ora sono davvero ossessionato dai nuovi games”, ha detto. La Mori ha spiegato anche che il suo attuale gioco preferito è Grand Theft Auto 5. Le piace perché ha come la sensazione di guardare un film. E questo la appassiona di più perché ha limiti di età, ed è solo per gli adulti.

La YouTuber più anziana del mondo si sostiene che dopo aver vissuto così a lungo, ora più che mai è convinta che giocare per così tanto tempo sia stata la scelta giusta. Si sta davvero godendo la vita, e ha intenzione di continuare in questo modo.