“Sono in grosse difficoltà…”: Milly Carlucci lancia un disperato appello [VIDEO]

Milly Carlucci a sostegno delle mamme

Nelle ultime ore Milly Carlucci ha catturato l’attenzione dei follower per una clip condivisa sul suo account Instagram. In pratica la conduttrice di Ballando con le Stelle ha parlato di tutte quelle mamme che, a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, sono sole e in grosse difficoltà e non riescono a soddisfare i bisogni primari dei propri figli. Per questa ragione la professionista abruzzese ha reso noto che il Moige si è preso cura di queste donne con un’iniziativa che si chiama ‘Mamme per l’Italia’.

La pandemia da Coronavirus ha causato numerosi problemi, e uno di questi sono proprio le difficoltà pratiche ed economiche delle madri, spesso abbandonate a sé stesse, che si trovano a non sapere come fare a provvedere ai propri figli. Un problema molto sentito dalla conduttrice Rai tanto da fare un appello sul noto social network.

L’appello della conduttrice di Ballando con le Stelle

Ma non è finita qui, infatti subito dopo Milly Carlucci, sempre nella clip caricata sul suo account IG, ha chiesto espressamente a tutti coloro che la seguono sul social network di aiutare tale associazione facendo una piccola donazione per dare una mano d’aiuto a tutte queste madri che si trovano in difficoltà. “Fate il vostro gesto di cuore…”, ha scritto la conduttrice di Ballando con le Stelle.

si tratta di un’iniziativa che è stata apprezzata da numerosi follower della professionista abruzzese. Quest’ultima per l’ennesima volta ha dimostrato di essere una donna con una sensibilità spiccata soprattutto quando sono in ballo delle tematiche così delicate. Per questo motivo in molti hanno scritto privatamente alla presentatrice dicendole che sono pronti a fare una donazione al Moige. (Continua dopo il video)

Ballando con le Stelle si sfiderà contro il Grande Fratello Vip 5?

Sempre sul suo account IG, la conduttrice de Il cantante mascherato ha rivelato di essere più che certa che con la solidarietà si supererà più velocemente la crisi che si è venuta a creare a causa della pandemia da Covid-19. “Uniti oggi per il domani…”, ha detto nella clip condivisa sul noto social network. Una speranze che è la stessa di milioni di italiani.

Nel frattempo sul web si parla della prossima stagione televisiva che partirà a settembre. Dopo il rinvio di Ballando con le Stelle, ora si parla di una programmazione in autunno e lo show potrebbe scontrarsi con il Grande Fratello Vip 5, condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini.