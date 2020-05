Elodie e Belen Rodriguez infrangono le regole: le lingue ravvicinate fanno scoppiare la polemica [FOTO]

L’incontro amichevole di Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez

In pochi sapevano dell’amicizia tra Belen Rodriguez ed Elodie, reduce del nuovo singolo ‘Guaranà’. Le due ragazze si sono rincontrate dopo circa tre mesi a causa della quarantena da Covid-19. La soubrette argentina e la cantante italo-francese hanno documentato il loro incontro attraverso delle Stories condivise su Instagram.

E proprio in quei frammenti di video colpisce l’intimità che c’è tra le due professioniste al punto che si sono avvicinate le lingue. Un gesto che ha scatenato una serie di polemiche sul web e sui vari social network.

Le due amiche si abbracciano e si baciano dopo mesi

Belen Rodriguez ha trascorso gran parte della quarantena insieme a Stefano De Martino e il loro figlio Santiago. Mentre da oltre due settimane il ballerino ha raggiunto Napoli perché in estate condurrò Made in Sud. La modella ha raggiunto Elodie che non vedeva da molto tempo e il loro incontro è stato molto particolare.

Oltre a realizzare delle foto dove si ritraggono guancia a guancia, su Instagram si vedono delle Stories dove scherzano insieme. “Quanto sei bella Elodie”, ha scritto la sorella di Cecilia a corredo di uno scatto e alcuni video che le ritraggono molto vicine. Ma quello che ha colpito è di non aver rispettato la distanza fisica e soprattutto per non aver indossato la mascherina protettiva. (Continua dopo la foto)

Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez non rispettano le regole

L’incotro tra Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez, avvenuto nell’appartamento milanese della modella, ha scatenato delle accese polemiche sui vari social network. La conduttrice di Tu si que vales, infatti, ha postato una Storia su Instagram, poi condivisa anche dalla fidanzata di Marracash, in cui si mostra abbracciata alla cara amica. Nella clip in questione le due ragazze sono guancia contro guancia, senza alcuna mascherina protettiva.

Per questa ragione molti utenti web hanno sottolineato come nel filmato pubblicato dalla modella e dalla cantante violino le raccomandazioni che hanno dato le autorità sanitarie nella Fase 2. Gran parte degli internauti si sono riversati su Twitter per esprimere la propria disapprovazione per quello che hanno fatto le due professioniste. Avendo un grosso seguito di follower hanno commesso una grande imprudenza.