Barbara D’Urso e Memo Remigi, la verità dell’addio: “Mi ha tradito con Pupo? Non mi sono mai accorto di…”

La vita sentimentale di Barbara D’Urso

Sena ombra di dubbio Barbara D’Urso può essere considerata una vera e propria stakanovista della televisione italiana. Carmelita, infatti, è capace di condurre quattro trasmissioni contemporaneamente. Oltre al lavoro, spesso la professionista finisce al centro dell’attenzione per via dei flirt avuti in passato.

Di recente, in un clip mostrata a Live Non è la D’Urso in occasione del suo 63esimo compleanno, il pubblico ha visto Mauro Berardi, padre dei suoi figli, e l’ex marito Michele Carfora. Un matrimonio che è durato solo sei anni perché quest’ultimo l’ha tradita. Nella vita di Lady Cologno ci sono stati altri flirt come quello con Vasco Rossi, Miguel Bosè e quando era molto giovane anche con Memo Remigi.

Le ragioni della separazione

Nel bene e nel male Barbara D’Urso continua a far parlare di sé. La vita sentimentale della conduttrice napoletana è stata abbastanza travagliata. Infatti alla donna sono stati attribuiti svariati flirt veri o presunti con Vasco Rossi, Miguel Bosé, Alex Pacifico. Mentre alla fine degli Anni Settanta e gli inizi degli Anni Ottanta, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha avuto una relazione sentimentale con Memo Remigi.

In quel periodo si gridò allo scandalo percheé tra i due c’era un’enorme differenza d’età. Nello specifico, Lady Cologno era più giovane di ben 19 anni. In una recente intervista, il noto cantante è tornato a parlare del flirt avuto con Carmelita dopo le affermazioni fatte da Pupo al GF Vip 4, in cui diceva di aver avuto una frequentazione con Barbarella. “Al tempo in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la mia donna”, ha detto Remigi escludendo che lei lo abbia tradito, o meglio non si è mai accorto di alcun tradimento da parte sua.

Le dichiarazioni di Memo Remigi

Dopo le dichiarazioni di Pupo al Grande Fratello Vip 4, Memo Remigi è tornato a parlare della storia che ha avuto con Barbara D’Urso. Il cantante ha affermato che non sa minimamente chi dice la verità tra i due e non può chiederlo direttamente alla conduttrice perché non ha più nessun rapporto con lei.

La cosa certa è che a Carmelita non le sono mancati i corteggiatori. In pratica l’artista ha seccamente smentito la voce che aveva messo in giro Enzo Ghinazzi, scatenando la rabbia della napoletana. “Pupo si vanta sempre di avere una moglie e una compagna contemporaneamente, si vanta di aver perso milioni con il gioco d’azzardo… se anche avesse avuto una storia d’amore con Barbara, non dovrebbe metterla in piazza a distanza di anni, non è affatto da gentiluomini”, ha concluso l’uomo.