Miriam Leone è pronta a fare il grande passo: nozze in vista per l’attrice considerata la più bella dagli italiani

L’attrice ed ex Miss Italia hanno deciso di fare il grande passo con il suo fidanzato Paolo Cerullo. I due, che sono insieme da pochi mesi, sono pronti a giurarsi amore eterno. Il matrimonio si dovrebbe celebrare a Milano, città in cui entrambi vivono e lavorano, nel mese di giugno.

Le nozze a sorpresa tra i due

Lo scoop è stato pubblicato dalla rivista Chi. Paolo Cerullo è un musicista e un performer milanese. I due sono stati paparazzati per la prima volta insieme nel corso della scorsa Milano Fashion Week. Nonostante non si conoscano da moltissimo tempo hanno deciso di convolare a nozze, una cerimonia che, stando alle disposizioni attuali, sarà riservata soltanto ai parenti più stretti.

Dietro questa scelta ci sarebbe anche la lontananza a causa della pandemia, che avrebbe messo a dura prova i loro amore. Prova superata, dunque. Miriam Leone, non meno di un anno fa, aveva spiegato di voler attendere l’uomo giusto, nonostante fosse una delle donne più corteggiate del bel Paese.

Miriam Leone: la più amata dagli italiani

Catanese, 35 anni, negli ultimi tempi Miriam Leone è diventata la più desiderata dagli italiani. Incoronata più volte come la più bella delle attrici italiane, ha raggiunto un grandissimo successo con la serie targata Sky 1992, dove recita al fianco di Stefano Accorsi. Ha avuto anche un discreto successo sul grande schermo, con film come In guerra per amore e Metti la nonna in freezer. Miriam è stata anche un’apprezzata conduttrice: nel 2016 ha guidato Le Iene dagli studi di Cologno Monzese, insieme a Fabio Volo e Geppi Cucciari.

Eletta Miss Italia nel 2008 è una delle poche vincitrice dell’ambito scettro di Salsomaggiore Terme ad aver intrapreso una grande carriera in tv e al cinema.Divenuta col tempo una delle più seguite, ed amate, influncer sui social, ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori.

Miriam è stata compagna di Boosta, pseudonimo di Davide Dileo, membro dei Subsonica. La relazione è finita però nel 2004. La fine della relazione con il membro del gruppo torinese ha lasciato strascichi pesanti per Miriam, che ha ammesso di essere caduta in depressione dopo la separazione. Dopo essere stata a lungo single, è stata paparazzata diverse volte con il modello e attore Matteo Martari, conosciuto sul set di Non uccidere.