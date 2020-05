L’ex Miss Italia Martina Colombari si sfoga: “Sui social mi accusano di incoraggiare l’anoressia”

In un’intervista rilasciata al programma I Lunatici su Radio Due, l’ex Miss Italia, Martina Colombari, si è sfogata duramente contro i tanti che sui social l’accusano di incoraggiare uno sbagliato stile di vita e di alimentazione. Il volto della Colombari è stato spesso associato alla disinformazione sulle diete miracolose. Ma lei ha sempre negato ed ha deciso di passare al contrattacco.

La rabbia della Colombari sui commenti degli haters

L’ex attrice del film Paparazzi di Carlo Vanzina, si è sfogata in collegamento in radio. Molti i commenti negativi sotto le sue foto. Ma Colombari ha dichiarato che la cosa che l’ha più ferita sono stati i commenti che l’hanno accusata di diffondere un’immagine sbagliata per le giovani ragazze.

Secondo gli haters, Colombari incita le più giovani, che la seguono in massa, a dimagrire, finanche spingendole verso l’anoressia. Un accusa che l’ex Miss Italia ha respinto con forza, accusando a sua volte i commentatori social di sottovalutare quelle che sono vere e proprie patologie legate all’alimentazione.

Sono alcuni mesi, in realtà, che il profilo della Colombari viene preso di mira dagli haters. In molti hanno accusato l’attrice di essere troppo magra. La moglie di Costacurta, ha spiegato che segue un rigido regime di alimentazione e che fa tanta palestra, che gli permette a 45 anni di avere un fisico invidiabile.

Martina Colombari e i primi giorni post quarantena

L’ex Miss Italia ha raccontato anche di questa prima settimana post isolamento. Quarantena, ha raccontato Colombari, che non ha messo mai in crisi il rapporto con suo mario, l’ex calciatore ed oggi commentatore sportivo Alessandro Costacurta. I due sono sposati dal 16 giugno 2004, ed hanno un figlio, Achille, nato nel mese di ottobre dello stesso anno. In precedenza, Martina Colombari, è stata fidanzata con lo sciatore Alberto Tomba, dal 1991 al 1995.

Martina Colombari ha raccontato di essere tornata a Riccione, sua città di origine, per incontrare la sua famiglia. Dopo aver incontrato mamma, papà e nonna, ha fatto visita ad una sua cugina, che ha dato da poco alla luce sua figlia. Infine, l’ex attrice della serie tv Carabinieri, ha concluso con un invito a sostegno del mondo dello spettacolo, auspicando una ripresa dei lavori, nel rispetto delle norme di sicurezza, nel più breve tempo possibile.