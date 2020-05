Uomini e Donne, Giovanna Abate perde le staffe con Sammy Hassan

Giovanna perde le staffe con Sammy

Nella puntata di ieri, mercoledì 20 maggio, i riflettori sono stati puntati su Pamela Barretta. Inaspettatamente Enzo Capo non si è presentato. Come se non bastasse non ha risposto più alle chiamate né della redazione né di Gianni Sperti. Ciò dimostra che ha deciso definitivamente di voltare pagina.

Subito dopo l’attenzione si è focalizzata sulle dinamiche sentimentali di Giovanna Abate. Stavolta ha avuto modo di vedere da vicino Sammy Hassan. Il corteggiatore ha espresso il suo malcontento, quindi hanno iniziato a discutere. La situazione è peggiorata con l’ingresso di Alessandro Graziani.

‘Non ci sto ad essere messo da parte per gli altri’

Giovanna perde le staffe con Sammy perché è stata attaccata ingiustamente a parer suo. Nell’ultima registrazione il giovane non ha avuto modo di parlare con lei. Aveva in mente di preparare sul momento una carbonara, poiché le promise prima della pandemia che l’avrebbe preparata in un’esterna.

In realtà non solo è mancato il collegamento con lo studio, ma ha saputo del confronto con Alessandro. Quest’ultimo, stufo di essere etichettato un bravo ragazzo, aveva deciso di andare via. Poi è tornato su richiesta di alcune dame, come Roberta Di Padua, ma non ha voluto conoscere nessuna. Giovanna non ha nascosto la gelosia, così l’ha raggiunto in camerino per chiedergli un’altra possibilità.

Sammy non accetta di passare in secondo piano, in quanto si reputa l’unico vero tra i suoi pretendenti. Sia Alessandro che l’Alchimista le danno tante certezze mentre lui si definisce sincero. Al termine della discussione hanno ballato, però non hanno risolto nulla. I fan del programma credono che sarà lui la scelta.

‘Mi sono esposto tanto senza badare al resto’

Alla fine la tronista ha dovuto fare i conti anche con il giovane mascherato, il quale non si è presentato. Ha scritto una lettera, in cui le ha dato dell’immatura per come si sta comportando. Vede tanta confusione, dunque invita Giovanna a fare chiarezza con sé stessa.

Ha ammesso di aver temuto Sammy, però con il ritorno di Alessandro vuole fare un passo indietro. Giovanna si è lamentata, ma andrà dietro le quinte per incontrarlo. Come reagiranno Sammy e Alessandro? I colpi di scena non mancheranno. Non ci resta che attendere.