Elisabetta Gregoraci a Vieni da me: “Sono stata tradita”, poi svela la più grossa bugia detta (FOTO)

Elisabetta Gregoraci è stata un vero fiume in piena a Vieni da me. La showgirl, in collegamento con Caterina Balivo, ha svelato molti dettagli della sua vita privata. Nel caso specifico, ha parlato di quando ha creduto di essere stata tradita, del suo lavoro e di altri dettagli.

Tra le varie confessioni, la più toccante è stata sicuramente quella legata alla bugia più grossa raccontata. La donna ha ammesso di averla detta alla sua mamma, che adesso purtroppo non c’è più.

Elisabetta e il tradimento a Vieni da me

Nel corso della puntata odierna di Vieni da me, Elisabetta Gregoraci ha fatto delle rivelazioni inedite. La donna ha cominciato parlando del suo lavoro e dei rapporti con i colleghi. In particolar modo ha ammesso di essersi sempre trovata molto di più con gli uomini che con le donne. Il motivo risiede nel fatto che spesso è come se si fosse creata una competizione assolutamente non gradita. Talvolta ci sono state persone che hanno provato a metterla in difficoltà a tutti i costi.

Successivamente, poi, la conduttrice è entrata un po’ più nel vivo del dibattito ed ha chiesto alla sua ospite di parlare della sua vita sentimentale. La protagonista ha ammesso che questo argomento è tra i più discussi di sempre. Per rendere un po’ più interessante il dibattito, allora, la Balivo le ha chiesto se è mai stata tradita. A questa domanda, la bellezza di Soverato ha risposto in modo affermativo.

La bugia più grande detta dalla Gregoraci

Nello specifico, ha detto di essere sempre stata una persona molto gelosa e propensa ad indagare, per tale ragione ha scoperto alcuni messaggi compromettenti. Dopo aver fatto questa confessione agli spettatori di Vieni da me, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche di una bugia raccontata. Quando sua madre era molto malata, il medico le disse che non ci sarebbe stato più nulla da fare. La presentatrice, però, andò da lei e le disse che tutto sarebbe andato bene. Una bugia a fin di bene di cui non si è minimamente pentita.

Dopo l’intervista, la dama ha pubblicato un post su Instagram in cui ha esortato i fan a dire la loro. I commenti sono stati moltissimi, la maggior parte di essi decisamente positivi e ricchi di complimenti. La protagonista, rispetto ad altri vip, ha provato a rispondere a tutti dimostrando pienamente la sua devozione.