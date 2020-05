Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio, Sirius s’infuria: “Divento una bestia…” (VIDEO)

Se la puntata del 20 maggio di Uomini e Donne è stata movimentata, niente a che vedere con quanto accadrà in quella del 21. Dalle anticipazioni pubblicate su Witty tv è apparsa una clip in cui sono stati ripresi alcuni momenti più salienti della messa in onda.

Nel caso specifico, vedremo che Gemma farà una nuova esterna con il suo giovane spasimante Sirius. Quando il giovane arriverà in studio, però, scoppierà il caos a causa di Tina Cipollari. Armando, invece, rimarrà deluso da una dama.

Sirius perde le staffe a Uomini e Donne

Nella puntata del 21 maggio di Uomini e Donne continueremo ad assistere alle avventure dei protagonisti del trono over. L’attenzione si concentrerà soprattutto su Gemma, la quale darà luogo ad un’altra uscita con Nicola. I due andranno a fare una passeggiata al parco ma, durante la clip, non mancheranno le continue interruzioni dell’opinionista. La Cipollari, infatti, alluderà al fatto che la scena sembra tanto quella di una nonna che porta il nipote a spasso.

In studio, ovviamente, tutti i presenti non possono fare a meno di sorridere, ma quando Sirius scenderà le scale, il clima diventerà molto più teso. Il giovane si sentirà toccato nel profondo nel momento in cui verrà fatto qualche riferimento a sua madre. Nicola, dopo aver incassato molti colpi, dirà di non menzionare mai più la donna altrimenti si trasformerà in una bestia. (Clicca qui per il video)

Spoiler 21 maggio: Armando deluso

Dinanzi questa “minaccia”, però, Tina non si è minimamente calmata, pertanto, è molto probabile che nella messa in onda del 21 maggio ne vedremo davvero delle belle a Uomini e Donne. Ad ogni modo, dopo questo scontro, verrà dato spazio anche agli altri esponenti del parterre. A sedersi al centro dello studio sarà Armando. Accanto all’uomo, però, ci saranno altre due sedie, dato che la donna che ha deciso di conoscere è uscita anche con altri due uomini.

Questo atteggiamento da parte della dama farà infervorare parecchio il napoletano che, infatti, dirà di essere rimasto molto deluso dalla scoperta. Il protagonista, evidentemente, credeva di aver instaurato un livello alquanto avanzato di conoscenza con la sua interlocutrice, al punto da non aspettarsi che lei fosse invece propensa a conoscere altri cavalieri. La dama, dal canto suo, è rimasta in silenzio, pertanto, non ci resta che aspettare la puntata per capire cosa accadrà.