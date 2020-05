“La Toffanin è spregiudicata, senza scrupoli”, l’attrice inchioda la regina di Verissimo

Silvia Toffanin continua a macinare consensi ed apprezzamenti. La giornalista, a poco a poco, è entrata a far parte del mondo della televisione grazie alla sua bravura e professionalità, diventando in pochissimo tempo, una delle colonne portanti della rete Mediaset. La 35enne, infatti, è la regina assoluta di Verissimo, un programma che conduce da tantissimi anni e che ormai l’ha consacrata al successo.

Silvia Toffanin e Ambra, siparietto a Verissimo

Nel suo salotto tv, da anni ormai, si susseguono tantissimi ospiti, pronti ad aprirsi e raccontarsi e a consegnarle, talvolta, lati inediti ed intimi della loro vita privata. Lei, da bravissima padrona di casa, amorevole e sempre sul pezzo, con la sua dolcezza riesce a far sciogliere anche i personaggi più duri e a consegnare ai telespettatori delle interviste esclusive.

A marzo del 2019 è stata da lei l’attrice Ambra Angiolini, la quale si è molto raccontata: dall’amore finito con Francesco Renga, ai suoi due figli, fino all’attuale relazione con Massimiliano Allegri. Un viaggio emotivo forte, così come lei stessa l’ha definito che l’ha portata a mettersi a nudo davanti al suo pubblico, con estrema sincerità e franchezza.

Non sono mancati durante l’intervista anche dei momenti di ilarità, forse contrassegnati anche da un certo imbarazzo e timidezza della Angiolini. Così, proprio nel bel mezzo della chiacchierata, l’ex ragazza di Non è La Rai, per glissare un certa curiosità della conduttrice ha dichiarato col sorriso: “La Toffanin è spregiudicata, senza scrupoli”. Una frase che ha fatto scoppiare la compagna di Pier Silvio Berlusconi in una grassa risata.

La Toffanin e le polemiche su Pier Silvio Berlusconi

Nel corso della sua brillante carriera Silvia Toffanin ha dovuto fronteggiare non poche critiche e polemiche. Una su tutte l’essere la compagna del Vice Presidente Mediaset. La giornalista, in una recente intervista ha messo però le cose in chiaro una volta e per tutte, stanca delle continue illazioni perpetrare in questi anni: nessun aiuto dal suo compagno.

D’altronde, la Toffanin, con una laurea in lingue e letterature straniere e una bravura affinata sempre più, frutto anche di anni di lunga gavetta sul campo, ha dimostrato di essersi meritata quel che oggi ha ed è. Ricordiamo infatti che prima di approdare a Verissimo, Silvia ha condotto per tantissimo tempo Non Solo Moda ed è stata l’inviata di numerosi programmi tv.