Temptation Island: Nunzia Sansone si dimentica dell’ex e si consola con un altro concorrente del programma [Foto]

I due sono stati due partecipanti del programma Temptation Island, con i loro rispettivi compagni dell’epoca. La notizia del gossip era nell’aria da qualche settimana, ed è stata confermata dal settimanale Novella 2000. La notizia ha destato grande curiosità sui social, anche se i due hanno spiegato di non essersi conosciuti tra gli studi Mediaset, ma grazie ad amici in comune.

Temptation Island: l’isola spezza e fa nascere nuovi amori

Flavio Zerella ha partecipato al programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia nel 2016, con l’allora fidanzata Roberta Mercurio. Durante quell’edizione, sulla spiaggia del Resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, i due uscirono feriti ma indenni dalla prova, anche se Zerella cadde nella tentazione di Diana Danilescu.

Lui, infatti, detiene l’azione forse più clamorosa di un fidanzato per una tentarice: Flavio, si fece un tatuaggio in suo onore. A dicembre del 2019, dopo un lungo tira e molla Zerella e Mercurio si sono lasciati. Lui, sui suoi canali social, ha lasciato intendere che la scelta fosse stata influenzata dalla presenza di un’altra donna.

Nunzia Sansone, invece, ha partecipato all’edizione di Temptation Island del 2019, dove raccolse numerose critiche per le giustificazioni che trova dinanzi ai comportamenti del fidanzato Arcangelo Bianco. Dopo un tentativo di tradimento e un lungo litigio, infatti, Nunzia aveva cercato di nuovo il suo ragazzo, venendo però rifiutata. Azione che fece arrabbiare e molto il grande pubblico della trasmissione.

Flavio e Nunzia: presto in tv?

Sui due circolano già ampie indiscrezioni: la coppia potrebbe infatti essere ospitata durante la prima puntata dell’edizione 2020. L’edizione di quest’anno andrà in onda a giugno, anche se non sono state fissate le date (ma si parla probabilmente di lunedì 15 per il taglio dei nastri). Filippo Bisciglia è stato confermato al timone, dopo anche la grande prova offerta come concorrente di Amici Celebrities.

Mediaset, secondo indiscrezioni, vorrebbe però affiancargli qualcuno sul campo: magari una figura femminile. Al momento solo ipotesi, con Raffaella Mennoia che sui social ha annunciato che sono ancora in corso i casting delle coppie. Per questioni legati agli spostamenti, in questo periodo difficile, molto probabilmente verrà cambiata location. Si dirà dunque addio alla Sardegna, mentre si ipotizza una spiaggia del Sud – forse la Puglia – per il programma.