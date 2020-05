Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 21 maggio 2020: Nicola minaccia Tina [VIDEO]

Quarto appuntamento di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che sarà mandata in onda la nuova esterna fra Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli. Ovviamente non mancherà il disappunto da parte della storica opinionista Tina Cipollari. L’appuntamento di ieri si è concluso con una forte discussione fra i corteggiatori di Giovanna Abate, ovvero Sammy Hassan e Alessandro Graziani.

Subito dopo sul portale web Witty Tv è stata caricata la clip che fa vedere degli spoiler di quelli che accadrà dalle 14.45 su Canale 5. Ad inizio video si vede l’uscita della dama torinese e Sirius, il corteggiatore che ha conquistato il cuore della 70enne. I due protagonisti del Trono over sono è all’aperto, in un parco, che passeggiano mano nella mano, ovviamente indossando i guanti come prevedono le norme.

L’esterna di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che il video viene bloccato su richiesta di Maria De Filippi per far parlare Tina Cipollari. La vamp frusinate commenterà l’uscita della dama torinese dicendo che invece di un’esterna sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre, a giocare al parco.

La storica opinionista sarà una furia e, riferendosi alla sua acerrima nemica, dirà alla conduttrice del dating show: “Oggi è finita per lei“. Con molta probabilità, nel corso del quarto appuntamento settimanale ci sarà un ennesimo scontro fra il 26enne Sirius e l’ex moglie di Kikò Nalli. Nicola Vivarelli, infatti, visibilmente arrabbiato, si rivolgerà nei confronti della collega di Gianni Sperti intimandole di non nominare sua madre.

Uomini e Donne: Armando Incarnato perplesso

Nel filmato in questione non sappiamo cosa possa aver detto Tina Cipollari. Ma il 26enne Nicola Vivarelli ha detto che nel caso venga menzionata sua madre, lui diventerebbe una bestia. Nella clip anticipazione sul portale Witty Tv si vede anche Armando Incarnato. Quest’ultimo si trova seduto insieme ad altri due cavalieri del Trono over di Uomini e Donne con una dama di fronte a loro.

La signora ha realizzato un’esterna con i tre cavalieri, scatenando le perplessità dell’imprenditore partenopeo. Nell’appuntamento che sarà trasmesso oggi pomeriggio, i protagonisti saranno ancora una volta dame e cavalieri del parterre senior del dating show di Maria De Filippi. Ecco il video anticipazioni: