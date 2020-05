Ylenia Carrisi, Telecinco lancia lo scoop, sappiamo dov’è: c’è un patto di riservatezza

Nelle ultime ore si è tornato a parlare della misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi. A lanciare lo scoop una televisione spagnola che ha voluto ‘riaprire’ il caso. Sono ormai trascorsi 26 anni che si son perse le tracce della figlia di Al Bano e Romina Power ma ancora oggi restano aperti molte piste.

Telecinco, una nota tv spagnola, ha rispolverato la tragica storia di Ylenia Carrisi, intervistando la giornalista che nel 1992 si occupò come tanti sui colleghi del caso. Il programma ha svelato un segreto. “Anno 2005, Edifici Mediaset. In questo stesso studio e con una squadra ridotta di persone, è stato effettuato un poligrafo segreto a Lydia Lozano. con l’obiettivo di saper quello che accadde realmente ad Ylenia .”

Ylenia Carrisi sarebbe a Santo Domingo

Lydia Lozano è la giornalista, ospite di Telecinco, che ha lanciato uno scoop su Ylenia Carrisi. Secondo le sue parole, la giovane sarebbe a Santo Domingo e di conseguenza sarebbe ancora viva. Al Bano non ha mai creduto alla possibilità che la sua bambina oggi potesse essere viva, battendosi contro chi magari ha voluto speculare sul suo dolore per anni.

Alla domanda del conduttore, sul racconto di alcuni dettagli in più, la giornalista ha risposto di non poter parlare. Nei suoi segreti ci sarebbe un patto di riservatezza stretto in precedenza. La giornalista come già detto in precedenza si è occupata del caso di Ylenia Carrisi in passato. E queste sue dichiarazioni le hanno portato non pochi problemi, decidendo di fare un passo indietro.

Lydia Lozano abbandona lo studio

Lydia Lozano dopo le parole del conduttore è scoppiata in lacrime lasciando lo studio e dichiarando di non voler più parlare di Ylenia Carrisi. Inoltre, la donna ha aggiunto che all’epoca ha firmato per la massima segretezza e che lei stessa non conosce quei risultati della macchina della verità. “Se si manda in onda, me ne vado e non torno” ha esclamato dinnanzi a Jorge Javier Vázquez che cercava di capirne di più. Un momento davvero imbarazzante che ha scatenato un vero e proprio putiferio in Spagna.

Cosa è successo davvero ad Ylenia?

Se da un lato Al Bano è convinto che Ylenia Carrisi sia morta, dall’altra parte Romina Power continua a cercarla, sperando di poterla riabbracciare. In tutti questi anni, molte sono state le ipotesi sul suo allontanamento. La pista che sembra aver convinto di più gli inquirenti è quella del suicidio.

A quanto pare, però, Ylenia Carrisi avrebbe potuto anche cambiare identità, chiudendosi in un convento. Chi la conosceva ha sempre visto negli occhi della giovane una certa infelicità causata forse dal peso del suo cognome…