Tina Cipollari, parodia e nuovi insulti a Gemma Galgani (Video)

È ancora scontro, a Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Uno scontro eterno che ha regalato un paio di spunti interessanti. Le accuse che l’opinionista muove alla dama torinese sono sempre le stesse e parlano di una donna anziana interessata, anzi innamorata, di un giovane di 26 anni.

Un’opinione legittima quella di Tina Cipollari che però utilizza delle parole molto forti per trasmettere il suo pensiero. E così Gemma Galgani viene definita un’oca giuliva, una nonnina oltre che una persona la cui credibilità è scesa ai minimi storici. Una parodia fatta da Tina e Gianni, poi, ha evidenziato ancor di più il tutto. Vediamo com’è andata.

Tina Cipollari imita Gemma ma non solo

Quella di ieri è stata una puntata di Uomini e Donne incentrata, nei suoi inizi, sullo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista, in particolare, con l’aiuto di Gianni Sperti ha messo in scena una vera e propria parodia dell’incontro tra Gemma e Nicola sul ponte di una nave di alcuni giorni fa. Una Tina truccatissima, con la pelle invecchiata, imitava “nonna” Gemma. (Clicca qui per il video della parodia)

Una parodia che ha evidenziato la differenza d’età tra i due, aspetto che la Cipollari ha contestato sin dallìinizio. “Hai 71 anni” ha tuonato Tina Cipollari, “la devi smettere di fare l’oca giuliva”. L’ennesimo attacco è giunto proprio sul trucco dell’opinionista per imitare Gemma. Secondo la dama torinese il trucco era eccessivo, sarebbe bastato mostrarsi al naturale. Affermazione che ha fatto innervosire moltissimo la Cipollari.

Insulti a valanga

“Quello che ho dentro lo so solo io” aveva detto Nicola a Gemma per consolarla dai continui attacchi di Tina Cipollari. Peccato che proprio questa frase sia stata presa ad esempio per rincarare la dose e continuare ad attaccare la Galgani. “Lui si è dichiarato innamorato” ha sostenuto l’opinionista. “Vedremo quest’estate quando piangerai” ha sostenuto la Cipollari riferendosi alle lacrime e alla sofferenza che proverà òa Galgani durante l’estate a causa della gelosia.

Vista l’esterna tra i due, Tina Cipollari riprende perentoriamente la Galgani appena arrivata in studio “Quando vai a fare le esterne con il tuo nipotino”, tuona, “pensa a far divertire lui sulle giostrine e non pensare dire che le oche sono Tina perché non lo tollero”. Gli insulti, le battute, i giudizi non finiranno mai tra le due, ormai lo hanno capito tutti. Tutto questo influirà sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli?