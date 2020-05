Simona Ventura, matrimonio saltato. Cosa sta succedendo? (Foto)

Simona Ventura, dopo la fine dell’amore con Stefano Bettarini, è legata da diverso tempo a Giovanni Terzi. Tra i due sembra esserci un amore molto importante che li aveva spinti, tempo fa, ad annunciare di essere pronti a compiere il grande passo. Il matrimonio, dunque, era un’ipotesi più che concreta per Simona Ventura che, però, ha visto sfumato, anzi rimandato, il proprio sogno d’amore.

Simona e Giovanni hanno passato insieme la quarantena che ha costretto tutti ad un forzato stand by a causa dell’emergenza Coronavirus. Un’occasione per conoscersi ancora meglio e per comprendere al 100% se la scelta fatta è davvero quella corretta. Qualcosa, per caso, è andato storto? Cosa c’è alla base della decisione di rimandare le nozze? Vediamolo.

Simona Ventura, matrimonio rimandato

Simona Ventura ha rilasciato recentemente un’intervista a Novella 2000 in cui si è soffermata a parlare della sua vita privata oltre che di quella professionale. Sul piano privato ha confermato che il matrimonio con il compagno, Giovanni Terzi, è stato rimandato ad una data da destinarsi. Molto probabilmente dovremo attendere il 2021 per vedere coronato questo rapporto.

“Da dicembre in poi, ma le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no” ha rivelato Simona Ventura. A causare il rinvio del matrimonio, dunque, non sono stati problemi interni alla coppia ma l’emergenza Coronavirus che ci ha tolto, per il momento, buona parte delle nostre abitudini. Una parola, comunque, la Ventura l’ha spesa anche per la quarantena definita come un momento speciale in cui ha compreso quanto il suo compagno sia effettivamente fondamentale nella sua vita.

Le parole di Giovanni Terzi

Le parole e i pensieri di Simona Ventura erano stati espressi anche dal compagno Giovanni Terzi. In un’intervista a cuore aperto, stavolta per il settimanale Vero, l’uomo aveva parlato di questo periodo di quarantena e aveva dichiarato “Questo periodo di convivenza mi sta confermando quanto già avevo capito di Simona: la sua bontà, la sua straordinaria generosità, la sua spiccata ironia… E’ una donna meravigliosa che mi difende ogni giorno“.

Aveva poi proseguito”Tra le mura domestiche è tutto meraviglioso, quello che sta accadendo e che potrebbe accadere fuori mi mette invece molta angoscia…”. Un sentimento davvero fortissimo che l’uomo aveva espresso dicendo “Di Simona posso dire che ogni giorno mi salva la vita! Più innamorati di così!“. Un amore grandissimo che attende la fine dell’emergenza per trovare il suo completamento nel tanto desiderato matrimonio.