Fiocco Rosa per Luca Argentero: è nata la piccola Nina Speranza, l’annuncio tra il delirio dei fans

Poche ore fa è venuto alla luce la piccola Nina Speranza. La mamma, Cristina Marino sta bene. A dare l’annuncio del lieto evento lo stesso Luca Argentero con un post sul suo account ufficiale Instagram.

Fiocco rosa in casa Argentero

La coppia aveva annunciato la felice attesa lo scorso 19 dicembre 2019, sempre con un post Instagram sul seguitissimo account dell’attore torinese. Anche questa in bianco e nero e una didascalia eloquente che annunciava che presto sarebbero stati in tre in casa. La coppia, pur avendo casa a Torino dove Luca Argentero risiede, ha passato la quarantena di questi mesi in un casolare isolato in Umbria.

Tantissimi i messaggi di gioia dei fans – il post è diventato immediatamente virale – ma anche dei vip. Auguri da parte di Melissa Satta, Matilde Gioli e di Rocho Morales, compagna del grande amico di Alessandro, Raoul Bova. Ma anche di tanti attori come Stefano Accorsi e Anna Foglietta.

Il passato di Luca Argentero e la nuova coppia

I due si sono conosciuti nel 2014, sul seti del film Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti, dove hanno recitato insieme a Cristian De Sica. Allora Luca Argentero era ancora legato alla sua prima moglie. Luca Argentero infatti si è sposato con l’attrice Myriam Catania nel 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, separandosi nel 2016. Nel mezzo anche un film insieme, C’è chi dice no del 2011.

Argentero ha iniziato la sua carriera televisiva come concorrente del Grande Fratello, edizione del 2003, prima di diventare uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo italiano. In queste settimane sta riscuotendo grande successo la sua interpretazione nella serie targata Rai Doc-Nelle tue mani. Cristina Marino è molto più giovane di Luca, ha 29 anni, e nella sua vita ha calcato le grandi passerelle in giro per il mondo. Prima di divenire attrice, infatti, è stata una modella molto richiesta. Ha debuttato al cinema con il film cult adolescenziale Amore 14 di Federico Moccia, del 2009.

La coppia è stata paparazzata insieme per la prima volta nel 2017 e per parecchio tempo, Cristina è stata additata come causa della rottura tra Argentero e Myriam Catania. Ad ogni modo, Marino, in questi ultimi anni si è reinventata sui social: da appassionata di fitness ha aperto un blog sulla salute e bellezza – dove mostra alcuni video tutorial yoga e crossfit – dal nome BefanciFit.