Gabriel Garko pizzicato con un noto modello trevigiano, il 24enne rompe il silenzio: “E solo un amico” [FOTO]

Gabriel Garko insultato su IG

Nelle ultime ore Gabriel Garko è finito ancora una volta al centro dell’attenzione. Giorni fa il noto attore torinese ha condiviso uno scatto senza maglietta mentre era disteso nel letto. La sua iniziativa, però, non è piaciuta a tutti, tanto che alcuni utenti lo hanno insultato con dei termini molto pesanti.

Ma la replica del modello piemontese non è tardata ad arrivare. Ora, invece, il protagonista indiscusso de L’Onore e il Rispetto è stata pizzicato insieme ad un noto modello trevigiano e i giornali e siti di gossip hanno montato su una storia. A quel punto Davide Maria Gattel, è questo il nome del ragazzo, ha dovuto smentire tutto dicendo che Garko è solo un amico. (Continua dopo la foto)

L’attore torinese pizzicato con un modello trevigiano

Chiamato in causa, il bel Davide Maria Gattel riferendosi a Gabriel Garko ha detto che lo definisce un conoscente. La situazione è stata travisata dai giornali, ma di certo questo non gli impedirà di rivederlo e e sentirlo. Il fotomodello, che si fa chiamare anche Indaco, considerato come il nuovo amico speciale dell’attore torinese, ha scelto il basso profilo.

Il 24enne, infatti, intervistato da un giornale locale ha riferito che non gli interessano minimamente i riflettori perché è uno studente ed un lavoratore. Per lui il mondo dello spettacolo è solo un hobby. Anche se è spuntata negli ultimi giorni, la foto che lo ritrae insieme a Garko risale a due mesi fa, ovvero a marzo quando ancora non era scattata la quarantena per il Covid-19.

Davide Maria Gattel e l’incontro a Roma con Garko

Nel corso della lunga intervista, il modello Davide Maria Gattel ha confidato che a marzo 2020 si trovava nella Capitale per questioni professionali. A quel punto ha chiamato Gabriel Garko al telefono e hanno deciso di pranzare insieme come fanno due normali amici. Il 24enne era senza automobile, quindi l’attore torinese ha deciso di dargli un passaggio.

Non è successo nient’altro, ha riferito il ragazzo che se l’è presa con giornali e siti che hanno montato qualcosa di non vero. Non è la prima volta che a Garko vengono associate delle storie d’amore con uomini. Una su tutte quella con Gabriele Rossi, attore ed ex concorrente del Grande Fratelo Vip. I due hanno un legame molto particolare anche se Gabriel ha detto che è solo un amico speciale.