“Non volevo farla…”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano complici a La vita in diretta

Lorella Cuccarini ironizza con Alberto Matano

Continua la programmazione de La vita in diretta. Nella puntata di mercoledì 20 maggio 2020 Alberto Matano ha ironizzato con la collega Lorella Cuccarini. Quest’ultima, infatti, mentre annunciava gli appuntamenti in onda dopo il rotocalco di Rai Uno, si è lasciata andare ad una rima. Ricordiamo che dopo di loro andava in onda il game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna, mentre in prima serata la serie con Claudio Amendola Nero a Metà.

A quel punto l’ex mezzo busto del Tg1 è intervenuto dicendole che ha fatto rima con Eredità e Nero a metà aggiungendo anche il termine ‘taratatà’. La soubrette romana è scoppiata a ridere giustificandosi che in realtà non lo voleva fare. Una gag simpatica che testimonia l’armonia interna tra i due professionisti Rai, smentendo del tutto le voci su loro possibili tensioni.

Corinne Clery ospite a La vita in diretta

L’appuntamento del mercoledì de La vita in diretta si è aperta con delle notizie non proprio positive. Mentre si è concluso con la presenza, ovviamente in collegamento Skype, con un’ospite d’eccezione. La padrona di casa Lorella Cuccarini ha detto che si tratta di una cara amica, ma anche un’attrice molto bella che è nata in Francia ma che da tanti anni vve nel nostro Paese. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Corinne Clery che era nella sua abitazione di Viterbo. La donna ha trascorso lì la lunga quarantena da Coronavirus e in modo ionico ha detto che non è stata contagiata e non ha contagiato nessuno. La professionista aveva un outfit molto particolare, ovvero una maglia sulla quale si legge la scritta ‘Indossa una maschera o va in prigione’.

Chi condurrà La vita in diretta estate?

La programmazione primaverile de La vita in diretta proseguirà ancora per un altro mese. Infatti, stando alle prime indiscrezioni, i vertici di Viale Mazzini hanno allungato la messa in onda di diverse trasmissioni della tv di Stato.

Tranne Vieni da me, anche i Soliti Ignoti – Il Ritorno, L’Eredità e La prova del cuoco. Per quanto riguarda la versio”Non volevo farla…”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano complici a La vita in diretta

ne estiva del rotocalco di cronaca e spettacolo della prima rete, al momento sono stati fatti vari nomi ma non sappiamo di preciso chi prendere il posto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.