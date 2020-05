Sonia Lorenzini chiarisce il flirt con Eros Ramazzotti: “Non pensavo di dover toccare l’argomento…” (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato dell’ipotetico flirt tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini. Il cantante è stato avvistato in compagnia dell’ex dama di Uomini e Donne in atteggiamenti anche piuttosto complici.

Questo, ovviamente, ha subito scatenato un gossip senza fine che ha posto l’ex tronista al centro di una nuova polemica. Considerando l’impatto che ha avuto tale notizia sul web, la fanciulla ha ritenuto opportuno e doveroso fare un chiarimento per i suoi fan.

Il chiarimento di Sonia sul flirt con Eros Ramazzotti

Nelle ultime Insatgram Stories di Sonia Lorenzini la fanciulla ha parlato di quanto accaduto con Eros Ramazzotti. La ragazza ha esordito dicendo di non aver mai pensato di essere costretta a parlare di questa vicenda. Ad ogni modo, i messaggi ricevuti in direct sono stati davvero moltissimi, al punto che è stato doveroso un chiarimento. Tra i due c’è davvero un flirt oppure no? Stando a quanto rivelato dalla ragazza, pare che non ci sia nulla di più di quanto trapelato dagli scatti.

Sonia, infatti, ha cominciato i suoi video dicendo di essere rimasta spiazzata dal polverone sollevato, pertanto, ha voluto rasserenare i fan spiegando che tra le e Eros non c’è nulla di più. Inoltre, la giovane ha anche aggiunto di aver conosciuto il famoso cantante all’interno di un maneggio che lui è solito frequentare. Lei si trovava in compagnia di alcune sue amiche e tutte hanno avuto l’opportunità di fare la conoscenza dell’artista.

Il web non crede alla Lorenzini

Nei video in questione, Sonia Lorenzini ci ha tenuto a mettere a tacere tutti i rumors in merito alla storia con Eros Ramazzotti ed ha aggiunto di augurarsi che non nascano più simili malintesi. Ad ogni modo, molti utenti del web non hanno molto creduto alla versione dell’ex tronista. La più spietata è stata Deianira Marzano, la quale ha smentito categoricamente le parole della fanciulla.

A suo avviso, infatti, dalle foto trapelate sul web e sui giornali, si evince chiaramente che tra i due non possa esserci solo una fugace conoscenza. Gli atteggiamenti che entrambi hanno assunto lasciano pensare che, invece, ci sia una maggiore sintonia di quella che si vuole far credere. Eros, dal canto suo, non è minimamente intervenuto sulla vicenda. In ogni caso, solo il tempo sarà in grado di darci tutte le risposte del caso.