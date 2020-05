Simona Ventura, saltano le nozze con Giovanni Terzi: SuperSimo svela il motivo

Simona Ventura e Giovanni Terzi annullano il matrimonio

La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo: Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi non si sposano più, almeno per ora. La nota conduttrice Rai che da qualche anno è al fianco dell’autore televisivo ha fatto sapere che il , previste per novembre 2020 è saltato. La ragione è palese, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è praticamente difficile programmare eventi e festeggiamenti e appunto le nozze.

Quindi non c’è nessuna crisi in atto tra la coppia, i due professionisti sono innamorati più che mai mostrandosi sempre complici e affiatati. Nelle ultime ore la coppia ha rivelato che condividerà insieme un progetto lavorativo. L’ex moglie di Stefano Bettarini ha parlato di questo e di tanto altro a Novella 2000, il magazine di gossip diretto da Roberto Alessi.

Nuovi progetti lavorativi per la coppia

Qualche settimana fa, facendo un’intervista al magazine Novella 2000, Simona Ventura aveva confessato la sua intenzione di voler convolare a nozze con Giovanni Terzi a novembre. Un progetto che al momento è stato messo da parte ma non eliminato. “Da dicembre in poi, ma le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”, aveva rivelato SuperSimo che poi ha fatto delle confessioni sul campo lavorativo.

Infatti, per la professionista Rai e il compagno altri progetti in futuro: “Uno è per il gruppo Discovery: lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice. Spero di poter presentare ai giornali la trasmissione al più presto. Il contratto è comunque firmato, manca giusto il semaforo verde per parlare, ma ovviamente sarà dopo la Fase 2”.

la quarantena di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Intervistata dal magazine di Roberto Alessi, Novella 2000, Simona Ventura ha parlato della lunga quarantena dovuta al Covid-19. Per la professionista è stato come un banco di prova per vedere se il suo rapporto con Giovanni Terzi è davvero solido come credeva. Stando alle loro dichiarazioni, il lockdown non ha causato nessuna frattura, anzi ha rafforzato il loro amore.

Anche se al momento i fiori d’arancio non sono all’orizzonte, la professionista torinese e la sua dolce metà sono una famiglia a tutti gli effetti. Il matrimonio potrà realizzarsi in futuro, magari nel 2021 quando la situazione tornerà alla normalità.