Francesco Monte ha compiuto 32 anni, la dedica speciale della fidanzata (Foto)

E’ passato diverso tempo dall’esordio in televisione di Francesco Monte. Arrivato a Uomini e Donne come corteggiatore, è stato poi anche tronista. Inseguendo il sogno di diventare un attore si è poi trasferito in America e, tornato in Italia, lo abbiamo visto impegnato in diverse fiction. Ha, poi, partecipato all’Isola dei Famosi che ha abbandonato per il famoso Cannagate e al GF VIP dove ha conosciuto la sua ex, Giulia Salemi.

Con tutte queste esperienze non si direbbe proprio che Francesco Monte abbia appena compiuto 32 anni. Un compleanno speciale quello appena trascorso dall’ex gieffino che ha passato la giornata insieme alla sua attuale compagna, la modella Isabella De Candia. La ragazza ha fatto una dedica speciale al fidanzato. Dedica che ha fatto subito il giro del web.

Francesco Monte, una vita nuova

Francesco Monte ha avuto una vita sentimentale abbastanza travagliata. Tra le sue conoscenze più note quella con Paola Di Benedetto con cui era nata una simpatia durante l’Isola dei Famosi e quella con Cecilia Rodriguez con cui ha avuto un’intensa storia d’amore. Storia che si è conclusa con il tradimento della Rodriguez con Ignazio Moser conosciuto al GF VIP. L’ultima storia è stata quella con Giulia Salemi.

Con Isabella De Candia Francesco Monte appare davvero molto sereno e tranquillo. Il carattere riservato della ragazza fa sì che la coppia stia vivendo la propria storia lontano da macchine fotografiche e dal gossip in generale. Una vera e propria manna dal cielo per il giovane Monte che, finalmente, pare aver trovato la tanto desiderata serenità sentimentale.

Un augurio davvero molto speciale

Sulla base di un amore forte e ormai consolidato da quasi un anno di frequentazione, il compleanno di Francesco Monte è trascorso nella più totale serenità. Per farlo, la bella modella pugliese ha scelto i social dove ha postato una foto del fidanzato accompagnata da un messaggio speciale. “Auguri furbetto” gli scrive, proseguendo “sono 32! E il sogno diverrà realtà“. Anche se, sulla torta, i numeri sono stati invertiti. Un particolare, a questo punto, non è sfuggito ai fans.

Qual è il sogno a cui si riferisce la ragazza nel messaggio a Francesco Monte? Si tratta di un progetto a livello lavorativo o riguarda, più che altro, la vita sentimentale? Non vi è nessuna conferma, almeno per il momento, sul significato di questo messaggio. Nel frattempo, come inevitabile che fosse, il web si è scatenato alla ricerca di questo sogno.