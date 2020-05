Jasmine Carrisi come Loredana Lecciso: la foto con la figlia toglie ogni dubbio

Jasmine Carrisi al centro dell’attenzione mediatica

Nell’ultimo periodo Jasmine Carrisi è tornata a far parlare di sorprendendosi la scena dei suoi genitori Loredana Lecciso e Al Bano, che mercoledì ha compiuto 77 anni. La 19enne, grazie al suo seguitissimo account Instagram ha postato degli scatti che la ritraggono insieme al giovane Alessandro Greco che, stando al loro atteggiamento sembrano formare una coppia.

Di recente, invece, l’ex soubrette salentina ha condiviso delle Stories su IG nelle quali si vede una foto insieme alla sua secondogenita. La loro somiglianza è incredibile e la compagna del Maestro pugliese la anche elogiata.

Loredana Lecciso e la foto con la figlia: due gocce d’acqua

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi indossano lo stesso vestito rosso, molto lungo ed elegante. Tutte e due bionde e la somiglianza tra madre e figlia è davvero impressionante, in poche parole sembrano due gocce d’acqua. La Storia in questione, che la compagna di Al Bano ha voluto postare su Instagram con la secondogenita, oltre a far vedere i numerosi punti di contatto tra loro due, appare particolarmente dolce e tenera agli occhi dei follower.

La 19enne che ha ritrovato l’amore, sembra osservare qualcosa in lontananza, mentre l’ex soubrette salentina, al suo fianco, le adagia un fiore tra i capelli. Senza ombra di dubbio si tratta di un momento molto tenero tra genitore e figlia che è stato apprezzato da tutti coloro che li seguono sui social network. (Continua dopo la foto)

Jasmine Carrisi spicca il volo

Ma non è finita qui, infatti in un’altra Storia su Instagram, Loredana Lecciso ha condiviso uno screenshot di un articolo pubblicato su una pagine social di Vanity Fair Italia. Al fianco della foto la compagna di Al Bano ha scritto la seguente didascalia: “Astro nascente del web”. Senza ombra di dubbio la primogenita del Maestro Carrisi e l’ex soubrette stia diventando sempre più popolare.

In questo periodo di quarantena la 19enne ha realizzato numerose dirette IG, ma anche risposto più volte ai quesiti posti dai follower. La ragazza ha reso noti alcuni dei suoi segreti, ma anche immagini provate e riflessioni che condivide con il suo pubblico social che cresce in modo esponenziale. Essendo una figlia d’arte, la giovane è abituata a stare davanti ai riflettori e di recente ha rivelato di voler intraprendere la strada dello spettacolo.