“Mi hai fatto perdere il filo”: Mattino 5, Federica Panicucci entra in pallone per colpa di Paolo Brosio [FOTO]

Federica Panicucci e il suo ritorno a Mattino 5

Dopo una pausa di circa due mesi, Federica Panicucci è tornata alla guida di Mattino 5 affiancando nuovamente il collega Francesco Vecchi. Il contenitore Mediaset che è giunto alla 13esima stagione sta riscuotendo un grandissimo successo a livello d’ascolto battendo la concorrenza formata da Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Durante una puntata andata in onda in settimana, la professionista toscana ha fatto delle affermazioni molto forti ma anche perso il filo del discorso a causa di Paolo Brosi. Quest’ultimo, in collegamento Skype dalla sua abitazione di Forte dei Marmi parlando sopra di lei, l’ha praticamente confusa.

La professionista Mediaset esclama in diretta: “E’ straziante”

Nella seconda parte di Mattino 5, Federica Panicucci è tornata a parlare di un tema molto delicato. I commercianti e e imprenditori si sono riuniti a Milano per protestare contro le norme emanate dall’attuale Governo. Si tratta di venditori ambulanti che praticamente si sentono esclusi dai provvedimenti del Salva Italia. Successivamente la collega di Vecchi ha parlato della ripresa del nostro Paese che sta cercando di ripartire dopo l’emergenza sanitaria in corso per il Covid-19.

La Panicucci ha anche dato la parola a Don Angelo Riva, prete nel Lecchese, che ha causa del Coronavirus ha perso il papà. Il parroco ha confessato che ha attraversato delle settimane molto complicate, e non ha avuto nemmeno la possibilità di stare al fianco del genitore. Poi l’uomo di Chiesa ha chiesto alla conduttrice se aveva visto le immagini dell’esercito che portava via le bare da Bergamo. A quel punto la Panicucci ha esclamato: “E’ straziante”. (Continua dopo il post)

Paolo Brosio fa perdere il filo a Federica Panicucci

Subito dopo Federica Panicucci ha continuato con un collegamento con Paolo Brosio. La padrona di casa di Mattino 5 ha parlato col giornalista sottolineando le grandi difficoltà di molti esercizi. Poi parlando dell’apertura delle Chiese al pubblico e della sanificazione ed alla fine l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto confondere la professionista Mediaset.

Quest’ultima ha ammesso: “Mi hai fatto perdere il filo…io ho anche una certa età”. Per fortuna l’artista toscana è entrata nel pallone per poco tempo, infatti immediatamente dopo lei e Brosio hanno continuato a parlare delle difficoltà per quanto riguarda le attività più piccole.