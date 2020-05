Giulia De Lellis disperata su Instagram: “Oggi notizia terribile per me…” (FOTO)

In queste ore, l’influencer Giulia De Lellis ha pubblicato delle Instagram Stories n cui è apparsa profondamente disperata. La fanciulla ha annunciato a tutti i suoi fan di essere dovuta andare dal dentista, il quale l’ha aggiornata su di un’amara verità.

Come se non bastasse la difficoltà del periodo che stiamo vivendo, la ragazza ha detto di doversi sottoporre ad un intervento, anche in modo piuttosto urgente. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Giulia dà una terribile notizia su Instagram

Giulia De Lellis si è sfogata su Instagram con i suoi fan ed ha detto di essere molto agitata per una notizia appena scoperta. La ragazza si è recata dal dentista, il quale l’ha informata che, molto presto, dovrà estrarre tutti e quattro i denti del giudizio. L’influencer ha definito questa novità come una terribile notizia per lei. Come più volte ha annunciato, la compagna di Andrea Damante è estremamente fifona e, soprattutto, ipocondriaca. Per tale ragione, ha una grande paura di sottoporsi a questo intervento.

Il medico, chiaramente, ha provato a rassicurarla e le ha detto che procederanno per step. In ogni caso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è riuscita a tranquillizzarsi, tuttavia, deve farsi forza e affrontare anche quest’altra sfida. Allo scopo di arrivare al momento decisivo in modo preparato, la ragazza ha chiesto a tutti i suoi fan di manifestare la loro esperienza in privato. (Continua dopo la foto)

Andrea consola la De Lellis

Subito dopo aver fatto questo annuncio su Instagram, però, Giulia De Lellis si è pentita ed ha detto che probabilmente in questo modo non farà altro che terrorizzarsi ancora di più. Nel frattempo, la giovanissima influencer è ancora in attesa del responso inerente il test sierologico fatto nella giornata di ieri. Attraverso questo esame, la fanciulla scoprirà se ha, oppure ha avuto, il Coronavirus e se è immune.

Per il momento, però, non sono arrivate ancora le risposte, pertanto, questo è un altro fattore che sta contribuendo a rendere particolarmente turbato il suo stato d’animo. Ad alleviare leggermente il malessere di Giulia, però, c’è Andrea. Il Dama, infatti, si sta dedicando anima e corpo a lei facendole sorprese e dichiarazioni romantiche. Proprio ieri, dopo il prelievo, il dj ha fatto una sorpresa alla sua donna preparandole una bellissima e romanticissima colazione. Questi piccoli gesti stanno molto aiutando la De Lellis.