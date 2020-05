Armando Incarnato innamorato, il cavaliere di UeD presenta il suo amore: grazie di esistere’

Amrnado Incarnato è tornato a Uomini e Donne. Dopo la breve pausa che ha costretto il programma alla sospensione, come tanti altri suoi colleghi anche il bel napoletano è tornato al suo posto. Da mesi ormai, l’imprenditore è sotto accusa e questa volta ha deciso di comunicare a tutti davvero le cose come stanno.

Anche durante la quarantena, Armando Incarnato è stato messo sotto torchio e qualche utente ha notato che ha trascorso alcuni giorni in dolce compagnia. Nonostante stia conoscendo una nuova dama al trono over, è tornato ad accusare Veronica Ursida. Il cavaliere ha spiegato di aver mentito su cose passate che riguardavano la loro conoscenza per difenderla. Ma il vero colpo di scena è avvenuto nel pomeriggio. Attraverso una diretta sui social, il quarantenne ha preso il coraggio di dire chi è il suo amore…

Armando Incarnato presenta il suo unico amore

Armando Incarnato ha deciso di presentare il suo vero amore, rivelando il nome della persona che ha rubato il suo cuore. Da anni presente negli studi di Uomini e Donne, il cavaliere ancora oggi non è riuscito a trovare la sua anima gemella nonostante abbia provato più volte ad innamorarsi.

Il suo annuncio di poche ore fa, attraverso i social ha così stupito tutti. Il cavaliere, infatti, è sempre stato molto schivo nel confessare i suoi sentimenti, mostrando sempre il suo lato forte e scontroso. Ma chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa?

Presenze ufficiali a UeD

Sul suo profilo Instagram Armando Incarnato ha così deciso di mostrare a tutti la donna giusta per lui, mettendo fine ai vari pettegolezzi sul suo conto. Nello studio di Uomini e Donne il cavaliere ha mostrato quasi sempre il suo lato peggiore, causato dalle continue discussioni nei confronti delle altre dame. Ieri, però, finalmente ha lanciato la sua dedica d’amore alla persona più importante della sua vita.

Come ha sempre detto, l’unica donna che ha rapito il suo cuore è sua figlia, avuta dalla precedente relazione con la sua ex compagna.

Armando ha infatti affermato che: “Si diventa uomini imparando dai bambini. E ringrazio Dio per aver avuto una figlia come te”.