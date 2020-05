Armando Incarnato, dedica speciale a una donna, chi è? (Foto)

Armando Incarnato è tra i partecipanti più conosciuti del trono over di Uomini e Donne. Il giovane napoletano, all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, ha intrecciato diverse relazioni. Ricordiamo tutti quella con Noel degli anni passati così come quella con Roberta e l’ultima con la bella Veronica Ursida.

Nelle ultime ore, però, Armando Incarnato ha pubblicato una dedica speciale sui propri social dedicando un pensiero d’amore a quella che è la donna più importante della sua vita. Un post dalle parole molto dolci che solo chi è genitore può realmente comprendere fino in fondo. Diventare padre o madre, infatti, è l’unica maniera per comprendere l’amore incondizionato verso gli altri. A chi è rivolta questa dedica speciale? Vediamolo.

Armando Incarnato, percorso in salita

Armando Incarnato si trova a Uomini e Donne da diverso tempo. In questi anni, però, non è riuscito nel suo intento, trovare la donna con cui potersi accompagnare per la vita o, comunque, poter vivere una storia d’amore. I tentativi, se così possiamo chiamarli, non sono mancati. Ricordiamo bene la conoscenza con Noel finita, agli inizi del 2019, nel peggiore dei modi. Bugie, tradimenti e chi più ne ha più ne metta.

Armando Incarnato ha anche tentato un avvicinamento con Roberta Di Padua. Anche in questo caso, però, le cose non sono andate bene. Ad aver fatto sì che tutto finisse è stato il comportamento dell’uomo, poco tollerato da Roberta e, molto probabilmente, l’eccessiva schiettezza della donna. Ultima, in ordine di tempo, Veronica Ursida. Armando l’ha frequentata per un breve periodo, causa restrizioni da Covid-19. Tutto, però, si è concluso con un nulla di fatto.

La donna speciale di Armando

In un momento particolarmente turbolento sul piano sentimentale, Armando Incarnato ha deciso di postare sui social una dedica speciale ad una donna altrettanto speciale. Una persona che gli ha cambiato la vita e che, nel bene e nel male, è sempre stata e sarà sempre accanto a lui. Una “donnina” di cui essere fiero, un dono del Signore per il quale ringraziare il cielo ogni giorno.

Con una semplice immagine e con un paio di parole, il cavaliere di Uomini e Donne ha espresso tutto l’amore che nutre nei confronti di sua figlia. “Si diventa uomini imparando da bambini” ha esordito Armando per poi proseguire “E ringrazio Dio per aver avuto una figlia come te”. Una vera dichiarazione d’amore che arriverà dritta al cuore della piccola Michelle.