Michelle Hunziker nera con Tomaso Trussardi, lo sfogo: “Senza dirmi nulla ha fatto…”

Nuova tensione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Chi segue Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sa perfettamente che la coppia negli ultimi tempi è finita al centro dell’attenzione per alcune discussioni. Scaramucce che avvengono tra innamorati e che poi si risolvono in un battibaleno.

Di recente la conduttrice di Striscia la Notizia e la sua dolce metà hanno avuto un’ennesima discussione. Ma per quale ragione? A rendere noto il motivo ci ha pensato la stessa professionista elvetica attraverso una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il noto e storico magazine diretto da Aldo Vitali.

In casa arriva un nuovo cane: la rabbia della soubrette svizzera

Intervistata dal periodico Tv Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha svelato per quale ragione ha discusso con Tomaso Trussardi. Il tutto dipenderebbe da un nuovo arrivato in famiglia. Ebbene sì, prima della quarantena in casa Trussardi-Hunziker è arrivato un nuovo ospite. Non stiamo parlando di amici o parenti, bensì di un pelosetto.

Il protagonista della discussione si chiama Odino, un cucciolo di levriero che si è andato ad aggiungere ai due barboncini già posseduti dalla conduttrice svizzera e il consorte: i Leone e Lilly. A portare il nuovo cagnolino è stato il noto imprenditore che lo ha fatto senza prima chiedere il parere della professionista Mediaset. Un gesto che inizialmente la donna non ha per niente digerito.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano per Odino, poi lei cambia idea

Nel corso della lunga intervista per il settimanale diretto da Aldo Vitali, Michelle Hunziker ha confessato che suo marito ha sempre sognato di prendere un levriero. Lei, però, gli ha sempre detto che già in casa avevano tre figli e due cani. “Alla fine la cosa me l’ha messa davanti bella e fatta, mi ha detto io ho preso Odino. Lì mi sono arrabbiata moltissimo”, ha rivelato la conduttrice Striscia la Notizia.

La rabbia della soubrette elvetica, però, è durata qualche minuto. Appena ha visto il pelosetto la donna ha cambiato immediatamente idea. “È bastato che Tomaso mi dicesse l’ho preso perché aveva il codino storto e nessuno lo voleva. Da lì ero conquistata”, ha concluso la madre di Aurora, Sole e Celeste che continua a condurre il tg satirico di Antonio Ricci al fianco di Gerry Scotti.