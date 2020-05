Giulia Cavaglia UeD ripresa dal fidanzato in giardino mentre compie un’azione, lei furiosa (VIDEO)

Giulia Cavaglia, un errore commesso dal fidanzato la lancia su tutti i siti di gossip

Giulia Cavaglia, è finita per diritto su tutti i siti di gossip a causa di un’azione che è stata ripresa dal suo fidanzato e che per errore è finita sul web. La donna adesso è fidanzata con Francesco Sole che le ha fatto un video mentre faceva pipì in giardino, accovacciata.

Per sbaglio lo ha poi condiviso sul profilo Instagram, dove chiunque lo ha potuto vedere. Ovviamente tutti ne hanno parlato, Tra una risata e l’altra, tra lo sdegno e l’incredulità. Ovviamente la ragazza si è tanto arrabbiata e ha scatenato le sue ire contro lui. Ormai però era troppo tardi.

Francesco Sole ha spiegato di essersi accorto troppo tardi, ha fatto tentativi tempestivi per eliminarlo, ma il video ha fatto subito il giro della rete. Così immagini private sono diventate immagini super condivise da tutti. Lei ad oggi dice di sentirsi molto turbata perché ha visto la sua immagine in ridicolo, lui invece si sente in angoscia, pentito, a disagio. Sa di avere sbagliato nei confronti della sua fidanzata. Allo stesso tempo però sa Anche di non averlo fatto apposta.

Giulia Cavaglia il disperato tentativo di bloccare la condivisione del video

Giulia Cavaglia dopo qualche ora dalla condivisione del video su Instagram ma scelto di fare un tentativo senza sperarci troppo. Ha chiesto aiuto a tutti i suoi follower dicendo che qualora avessero visto il video girare su qualunque sito avrebbero dovuto segnalarlo in modo da bloccarlo.

L’ex tronista ha spiegato di essere tanto arrabbiata, allo stesso tempo però non sa cosa potrebbe fare. Non può nemmeno arrabbiarsi più di tanto con Francesco perché lo ha fatto non volontariamente. Ovviamente il suo gesto, così come il video erano soltanto frutto di un momento di puro divertimento, una condivisione di coppia, che sicuramente non doveva finire in questo modo.

Lo sfogo contro il mondo femminile che…

Prima di concludere spiega a chi non l’ha ancora visto che in quel video sono ben chiare le sue parti intime Quindi è poco carino che faccia il giro del web. Si appella soprattutto alle donne che dovrebbero essere dalla sua parte E che dovrebbero evitare la condivisione. Invece a quanto pare sono state le prime a ricondividere Tra una risata e l’altra.

Poi invita a ricondividere i video di cucina e di make-up che monta in ore ed ore di duro lavoro. Quelli a quanto pare non vanno bene, mentre un’azione privata, finita per il web per errore impiega molto tempo a fare il giro del mondo. È amareggiata e lo si capisce almeno delle sue parole.